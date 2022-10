Fürsorge : Was schulden wir einander?

Warten auf milde Gaben: An der Münchner Tafel im Großmarkt stehen nun auch viele Ukrainer um Lebensmittel an. Bild: SZ

Vor wenigen Wochen besuchte ich einen Bekannten in einer süddeutschen Metropole, die im Ruf steht, eine „reiche Stadt“ zu sein. In der Innenstadt fiel mir eine Schlange auf, die sich um einen großen Häuserblock zog und sich gut und gerne über 400 Meter erstreckte. In der Schlange wurde von einigen in einer Sprache geredet, die ich für Ukrainisch hielt. Darum vermutete ich, dass die Betreffenden am ukrainischen Generalkonsulat um ein Visum anstanden. Bei der vermuteten Sprache lag ich richtig, bei der vermuteten Institution völlig daneben: Es handelte sich um eine Gruppe Ukrainer wie lokaler Bedürftiger, die vor der Essenausgabe der Tafel e.V. wartete, um ihre Wochenration Lebensmittel coronagerecht verpackt zu erhalten.

Solche Schlangen sind in unserem reichen und noch vergleichsweise gut organisierten Land inzwischen fast alltäglich. Aber warum irritiert uns das nicht viel stärker? Immerhin ist es doch verwunderlich, dass die Menschen in solchen Schlangen ihre Bedürftigkeit amtlich bescheinigt bekommen, denn nur dann erhalten sie fast kostenlos Lebensmittel – aber nicht etwa von staatlichen Stellen, sondern von einem privaten, weitgehend auf ehrenamtlichem Engagement aufgebauten Verein mit vielen, hoch motivierten Helfern.

Weiterhin sollte uns doch alle die gewaltig gewachsene Zahl der Bezieher solcher Hilfen beunruhigen. Nach Schätzung der Tafeln nutzen nun mehr als 2 Millionen Menschen das Angebot. Was ist da los? Warum verlässt sich der Staat auf Philan­thropie statt auf die effektive Verteilung der trotz Krise weiterhin sprudelnden Steuereinnahmen? Warum empfiehlt er informell über lokale Behörden, dass sich Kriegsflüchtlinge gleich direkt bei der Tafel versorgen? Sprich: Wie wurde aus einer privaten Dauereinrichtung milder Gaben eine vom Staat wie selbstverständlich als Kraftverstärker eingesetzte, halboffizielle nationale Armenküche?

Die Armenspeisung hat eine lange Geschichte. In Rom war sie bei den Caesaren ein beliebtes Mittel, weniger aus humanitären als aus politischen Gründen, um sich die Gunst der ärmeren Bevölkerungsschichten zu sichern. Wohlgemerkt: Das war ein staatliches Mittel und keine Philanthropie. Anders spätestens seit der Reformation, als Martin Luther in seinem Lob der Leisniger Kastenordnung (der ersten evangelischen Kirchen- und Sozialordnung) um 1522 das Phänomen des eskalierenden Bettelns kritisierte und eine dort praktizierte, subsidiäre Form der öffentlichen Armenpflege lobte, wie sie später von Diakonie und Caritas christlich organisiert wurde und bis heute wird.

Aber die Zeiten haben sich seit 1989 geändert. Wer bis dahin in West- wie Ostdeutschland aufgewachsen ist, der wird sich zwar an die Bahnhofsmission, kostenlose Schulmilch und dergleichen erinnern. Lange Schlangen von Bedürftigen oder Obdachlose in der Stadtmission waren aber kein täglich sichtbarer Teil des Alltags. Das hat sich in einer in den vergangenen 30 Jahren immer reicher wie sozial gespaltener werdenden deutschen Gesellschaft stark verändert.

Ein Indikator ist das rapide Wachstum des 1993 gegründeten Vereins Tafel e.V., der sich zum Ziel gesetzt hat, Lebensmittel kurz vor Ablauf ihrer Mindesthaltbarkeit an Bedürftige zu verteilen. Heute gibt es in Deutschland nicht weniger als 960 Tafeln. Und alle, die für diesen Artikel zwischen Stendal und Baden-Baden befragt wurden, hatten Ähnliches zu berichten: Die Zahl der Tafelnutzer steige stetig, sodass vielerorts einmal die Woche ein „Ukrainer-Tag“ eingerichtet werden musste, um die Gruppen der Langzeitnutzer und Neuankömmlinge zu trennen und damit zunehmende Konflikte zu entschärfen.