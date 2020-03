„Systemrelevante“ Berufe : Viel Applaus und wenig Geld

2020 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem Politik und Wirtschaft zugeben mussten, dass Berufe, die seit Jahren für Personalmangel, geringe Wertschätzung, unbezahlte Überstunden und vergleichsweise niedrige Bruttolöhne bekannt waren, systemrelevant sind.“ Dieses Zitat stammt aus einem Leserbrief an den „Münchner Merkur“. Seit einigen Tagen kursiert es in den sozialen Medien neben vielen anderen Posts mit dem Hashtag #systemrelevant, allesamt mit dem gleichen Tenor: Jetzt, in der Corona-Krise zeige sich, welche Berufe die Gesellschaft am Laufen und am Leben halten. Nicht nur im Internet ist plötzlich viel Solidarität mit Krankenpflegern, Erziehern und Kassierern zu beobachten. In zahlreichen Städten verabreden sich die Menschen in diesen Tagen auf ihren Balkonen, um diesen Berufsgruppen mit Applaus Anerkennung zu zollen.

Das Wort „systemrelevant“ kennen wir noch aus der letzten großen Krise. Damals ging es um notleidende Banken. Nun ist wieder Krise, diesmal geht es aber um etwas anderes: um Berufe und um die Fragen: Welche von ihnen sind unverzichtbar – und wie sollte sich das in den Löhnen widerspiegeln?