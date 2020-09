Freizügigkeitsabkommen mit EU : Bricht die Schweiz mit Europa?

Aktualisiert am

Die Schweizerische Volkspartei kämpft gegen Zuwanderung und stellt das EU-Freizügigkeitsabkommen in Frage. Dabei profitiert die Schweiz davon wie kaum ein anderes Land. Nun bildet sich eine ungewöhnliche Allianz.

Deutsch-schweizerische Freundschaft zu See: Besatzungsmitglieder der Passagierschiffe „Alet“ (links) und „Stadt Radolfzell“ tauschen während einer Sternfahrt auf dem Bodensee Geschenke aus. Bild: dpa

„Keine Experimente!“ So lautete 1957 der Wahlkampfslogan der CDU. Konrad Adenauer konterte damit die SPD aus, die damals für einen Austritt Deutschlands aus der Nato plädierte. Er setzte sich durch. Einen radikalen Vorstoß erfolgreich abzuwehren, strebt derzeit auch die Schweizer Regierung an, und deshalb ließ sich die schweizerische Justizministerin Karin Keller-Sutter auf einer Pressekonferenz mit den Worten vernehmen: „Es ist nicht die Zeit für politische Experimente.“

Das Experiment, das die FDP-Politikerin und mit ihr die gesamte Regierung sowie die große Mehrheit des Parlaments in Bern unbedingt verhindern wollen, besteht in der Kündigung des Freizügigkeitsabkommens der Schweiz mit der EU, mit der auch die Anbindung der Schweiz an die Europäische Union auf dem Spiel stünde.

Der Vorstoß in diese Richtung stammt aus dem Versuchslabor der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP), mit einem Wähleranteil von knapp 26 Prozent die stärkste politische Kraft im Land. Die SVP hat eine Volksinitiative mit dem nicht ganz neutral formulierten Titel „Für eine maßvolle Zuwanderung“ lanciert. Darin fordert sie, das seit 2002 geltende Freizügigkeitsabkommen, auf dessen Basis sich EU-Bürger einen Arbeitsplatz in der Schweiz suchen und Schweizer problemlos in der EU wohnen und arbeiten dürfen, außer Kraft zu setzen. Die Abstimmung über diese Initiative sollte eigentlich Mitte Mai stattfinden, wurde wegen der Corona-Pandemie aber auf Ende September verschoben.

24 Prozent Ausländer in der Schweiz

Nach Ansicht der SVP hat die Personenfreizügigkeit maßgeblich dazu beigetragen, dass in den vergangenen 13 Jahren insgesamt eine Million Ausländer in die Schweiz gezogen sind. Aktuell leben 2,1 Millionen Ausländer im Land. Das entspricht 24 Prozent der Gesamtbevölkerung. Der Anteil der EU- und Efta-Bürger an der Gesamtbevölkerung beträgt 17 Prozent. Die meisten Zugereisten kommen aus Italien (15,3 Prozent der Ausländer), Deutschland (14,6), Portugal (12) und Frankreich (6,7).

Der Zustrom von außen, der inzwischen weit von früheren Höchstständen entfernt ist und in diesem Jahr konjunkturbedingt deutlich weiter abebbt, führt nach Meinung der SVP zu einer wachsenden Überfremdung, zu steigenden Immobilienpreisen, zu Staus auf den Straßen und zur Überfüllung der öffentlichen Verkehrsmittel sowie zur Zubetonierung der Landschaft durch Neubauten.

Doch in dem Fall, dass die Schweiz das Freizügigkeitsabkommen kündigt, um die Zuwanderung aus der EU wieder selbständig zu steuern, treten gemäß der sogenannten Guillotine-Klausel automatisch sechs weitere bilaterale Verträge außer Kraft. Diese betreffen den Abbau technischer Handelshemmnisse, das öffentliche Beschaffungswesen, die Landwirtschaft, die Forschung sowie den Luft- und Landverkehr. Dieses einst über einen Zeitraum von sieben Jahren mühsam ausgehandelte Vertragspaket verschafft der stark auf den Export ausgerichteten Schweizer Wirtschaft einen weitgehend schrankenlosen Zugang zum europäischen Binnenmarkt mit seinen 500 Millionen Kunden.

Eidgenossen profitieren so stark wie kein anderes Land

Da mehr als die Hälfe der Exporte in die EU gehen, trägt dieser bevorzugte Zugang, den sonst kein anderes Drittland in dieser Form genießt, wesentlich zum Wohlstand der Schweiz bei. Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung profitieren die Eidgenossen stärker als alle anderen Nationen von der Teilhabe am Binnenmarkt. Gemäß mehreren Erhebungen hat die Zuwanderung die Erwerbschancen und die Löhne der einheimischen Bevölkerung bisher nicht geschmälert. Bis zum Ausbruch der Corona-Krise herrschte in der Schweiz nahezu Vollbeschäftigung.

Nun droht jedoch auch in der Schweiz eine Rezession, deren Folgen noch nicht absehbar sind. Darauf bezog sich die Justizministerin Keller-Sutter, als sie vor politischen Experimenten warnte: Ausgerechnet jetzt den wichtigen Zugang der Schweizer Unternehmen zum EU-Binnenmarkt zu kappen würde aus ihrer Sicht bedeuten, die Krise zu verschärfen. Dass Industrieprodukte dank der bilateralen Verträge automatisch als EU-konform anerkannt seien, spare den Exportunternehmen viel Zeit und Aufwand.