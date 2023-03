Die Wall Street in New York. Bild: AP

Finanzkrisen entzaubern. Nach der letzten Finanzkrise war die Welt an die Unterteilung der Banken in systemrelevante Institute und nicht so wichtige Häuser gewöhnt worden. Nun lösen auch Banken Rettungseinsätze aus, die einer breiteren Öffentlichkeit unbekannt sind.

Damit der staatliche Guthabenversicherer eine Komplettgarantie für die Konten der Silicon Valley Bank und der Signature Bank abgeben konnte, mussten sie für systemrelevant erklärt werden. Die Kategorie war Großbanken vorbehalten und folgte dem Eingeständnis, dass einige Institute so stark in die Wirtschaft eingewoben waren, dass ihr Untergang die Kreditversorgung gefährdet und eine schwere Wirtschaftskrise ausgelöst hätte.

Für die beiden untergegangenen Institute gilt das nicht. Finanzinvestoren und Silicon-Valley-Größen initiierten eine erfolgreiche Kampagne mit zwei zentralen Argumenten: Die Facebooks von morgen würden im Keim erstickt werden, wenn ihre nicht versicherten Guthaben nicht staatlich garantiert würden. Und zudem würde ein Run auf Banken beginnen von Kunden, deren Guthaben die staatliche Versicherungsgrenze von 250.000 Dollar überschreiten.

Die Notenbank hat zu lange gewartet

Der Run auf die Banken wurde gebremst durch eine Komplettgarantie der Kundengelder und eine schnell ins Leben gerufene Fazilität der Federal Reserve, die unkompliziert Liquidität zur Verfügung stellt. Dass Bankkunden einer weniger politisch vernetzten Feld-Wald-und-Wiesen-Bank aus Ohio auf die gleiche Zuwendung hätten bauen dürfen, muss bezweifelt werden.

Entzaubert wurde mit dem Untergang der Silicon-Valley-Bank auch die Vorstellung, dass Banken zwangsläufig ihr Kerngeschäft beherrschen, die Fristentransformation. Dabei geht es darum, die Guthaben so für Kreditvergaben und andere Anlageformen einzusetzen, dass ein guter Gewinn herausspringt und die Bankkunden trotzdem ihr Geld bekommen, wenn sie es haben wollen. Bank, die das nicht beherrschen, braucht man nicht. Insofern ist der Untergang der Silicon-Valley-Bank eine gute Nachricht.

Auf die Federal Reserve ist Verlass – das ist ein weiterer Mythos, der gerade entzaubert wird. Die Notenbank hat zu lange mit ihrer Zinswende gewartet und dafür umso schneller die Geldpolitik gestrafft. Die lange Phase extrem lockerer Geldpolitik war vermutlich die Ursünde, die viele Akteure Finanzdisziplin über Bord werfen ließ. Geld war ja leicht zu besorgen. Eine stetigere Geldpolitik wäre überdies für Banken leichter zu managen gewesen.

Mehr zum Thema 1/

Womöglich noch schwerer wiegt, dass die Federal Reserve in ihrer Rolle als Bankenaufseherin versagt hat. Die Probleme, die Banken haben würden, wenn hohe unrealisierte Verluste und ein großer Anteil staatlich nicht garantierter Bankguthaben zusammenkommen, waren zumindest für Insider erkennbar. Die Fed hat trotzdem nicht eingegriffen.

Die wichtigste Vorstellung aber, die gerade in Luft aufgegangen ist, lautet: US-Staatsanleihen seien nicht riskant und müssten deshalb nicht mit Eigenkapital unterlegt werden. Wie sich zeigt, bergen sie zwar kein Kreditrisiko, aber ein Zinsrisiko, das zum Tragen kommen kann. Nach der Finanzkrise wurden die Banken verpflichtet, etwas höhere Eigenkapitalquoten vorzuhalten als vor der Krise. Doch am Konzept des risikogewichteten Kapitals wurde festgehalten. Das heißt, manche Anlagen der Bank müssen mit weniger Eigenkapital unterlegt werden als andere, weil sie als sicherer gelten.

Nur auf dem Papier solide

Als sicher galten übrigens bis zur letzten Krise auch mit Triple-A-Ratings bewertete Hypothekenpapiere und griechische Staatsanleihen. Die wahre Lehre aus der letzten Finanzkrise hätte lauten müssen, dass man die Risiken nicht kennt angesichts der beklagenswerten Unfähigkeit, in die Zukunft zu schauen.

Auf dem Papier hatte die Silicon-Valley-Bank eine solide Kapitalausstattung. Die Regulierung erlaubte es ihr, den Großteil der vermeintlich sicheren Anleihen mit den Guthaben ihrer Kunden, sprich mit Fremdkapital, zu kaufen. Die Guthaben waren zu mehr als 90 Prozent nicht durch die staatliche Einlagenversicherung garantiert. Damit war die Bank anfälliger für Bankruns als die meisten Institute. Deutlich höhere Eigenkapitalanforderungen hätten das Problem gemildert.

Aktuelle Äußerungen aus dem Kongress lassen die Sorge aufkommen, dass das byzantinische Regelwerk des Dodd-Frank-Acts noch komplizierter wird. Auf die einfache Lösung, die Eigenkapitalquoten rigoros anzuheben, kann man leider nicht bauen. Man gäbe sich nur einer weiteren Illusion hin.