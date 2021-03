Blockade auf dem Suez-Kanal : Verspätung für den deutschen Konsum

Es sieht nicht so aus, als ginge es sehr schnell voran mit der Räumung des Suezkanals. Am Dienstag ist dort das Containerschiff „Ever Given“ in einem Sandsturm auf Grund gelaufen. Da steckt es jetzt fest und blockiert die Durchfahrt für ungefähr 50 andere Schiffe täglich. Die ägyptische Regierung hat versprochen, sie werde den Kanal spätestens am Sonntagmittag wieder frei haben.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.





Unabhängige Schifffahrts-Experten sind sich nicht so sicher. Sie sehen die besten Chancen Anfang der Woche, wenn das Wasser besonders hoch steht. Wenn das nichts wird, könne es noch Wochen dauern. Von den wartenden Schiffen haben sich jedenfalls einige schon auf den zehn Tage längeren – und von Piraten gefährdeten – Weg um Afrika herum gemacht, darunter auch ein Schwesterschiff der „Ever Given“, das der gleichen Reederei gehört.

In Deutschland wächst inzwischen die Sorge vor Problemen mit dem Warennachschub, vor allem bei in der Pandemie gefragten Waren wie Elektronik, Möbeln, Fahrrädern oder Fitnessgeräten. Auch die chemische Industrie macht sich schon Gedanken, ob ihre Vorprodukte noch pünktlich ankommen werden. Allzu viel Spielraum gibt es nicht. Die Bestrebungen nach größerer Resilienz werden erst nach der Pandemie Früchte tragen.

In der unmittelbaren Krise sind die Handelswege stark belastet, die Schiffe sind voll und müssen vor einigen Häfen tagelang warten, bevor sie überhaupt einlaufen dürfen. Schon wird überlegt, eilige Waren mit dem Flugzeug weiterzubringen. Vergangene Woche meldeten mehrere von der F.A.S. befragte Händler allerdings noch keine Lieferverzögerungen. Dass das so bleibt, ist nicht ausgemacht. Vom Versandhändler Otto war beispielsweise zu hören, dass er „etliche“ Container auf den wartenden Schiffen habe, die Waren von Fernost nach Europa bringen.