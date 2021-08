Südafrikas Außenministerin : „Es drohen neue Virusvarianten und eine weitere Fluchtwelle“

Naledi Pandor spricht im Interview über Alkoholverbote in der Pandemie, die Impfstoffallianz mit BioNTech und warum der Westen beim Klimaschutz nicht hält, was er verspricht.

Frau Ministerin, für Südafrika galt lange ein Beförderungsverbot nach Deutschland wegen der Beta-Variante. Das ist jetzt aufgehoben. Was bedeutet das für die Wirtschaft?

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Zum Glück kommen Urlaubs- und Geschäftsreisen jetzt wieder in Gang. Mein Lufthansa-Flug nach Deutschland war gesteckt voll, und das in allen Klassen. Südafrika war ja wahnsinnig beliebt bei deutschen Touristen. Als Covid-19 zuschlug, wurden 5000 Gäste nach Deutschland zurückgeflogen, viel mehr, als wir gedacht hatten. Aber auch andersherum ist Deutschland für Südafrikaner hochinteressant. Als das deutsche Beförderungsverbot kam, wurde ich mit Briefen meiner Landsleute überschwemmt. Die waren sehr ärgerlich, einige haben Familie in Deutschland, es bestehen viele wissenschaftliche und unternehmerische Beziehungen. Wir sind sehr froh, dass die Reisebeschränkungen gefallen sind. Leider stehen wir in Großbritannien noch auf einer roten Liste, hoffentlich ist das auch bald vorbei.