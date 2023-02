Aktualisiert am

China, Amerika und die EU: Plötzlich buhlen alle mit Milliarden-Subventionen um die Hersteller von Batteriezellen, Solarpaneelen und Chips. Auch Deutschland beteiligt sich an dem Wettlauf. Es steht viel auf dem Spiel.

Der Ortstermin am vergangenen Mittwoch im saarländischen Ensdorf war ganz nach Robert Habecks Geschmack. Auf dem Gelände eines früheren Kohlekraftwerks will der amerikanische Chiphersteller Wolfspeed eine Fabrik bauen. Siliziumkarbid-Chips sollen dort entstehen. Mit ihnen soll das Laden von Elektroautos künftig deutlich schneller gehen. Die Fabrik sei ein „Signal für den Aufbau einer grünen Wirtschaft“, freute sich der grüne Bundeswirtschaftsminister.

Nachdem die Energiekrise das erste Jahr seiner Amtszeit dominiert hatte, will er jetzt die deutsche Wirtschaft CO 2 -neutral machen. 2023 werde ganz im Zeichen der Industriepolitik stehen, kündigte er Ende November an. Im Fall Ensdorf bedeutet das: Von den 2 bis 3 Milliarden Euro Investitionssumme dürfte mindestens ein Viertel der Staat übernehmen, sprich: die Steuerzahler.

Von Industriepolitik ist immer dann die Rede, wenn die Politik in der Wirtschaft mitmischt. Wenn sie es nicht dem Markt überlässt, wo welche Produkte entstehen. Chinas kommunistische Führung macht das seit vielen Jahren, steckt Milliarden in den Aufbau von Zukunftsbranchen wie die Elektromobilität, die Robotik und die Künstliche Intelligenz. In Deutschland war diese Politikdisziplin lange verpönt, doch nun ist sie plötzlich im Aufwind. Denn der Druck kommt jetzt auch von der anderen Seite: Mit dem „Inflation Reduction Act“ (IRA) hat die amerikanische Regierung ein 370 Milliarden Dollar großes Förderprogramm für den Aufbau klimafreundlicher Technologien aufgelegt. Weitere Milliarden stehen für Chipfabriken bereit.

Amerikas Programm hat Europa aufgeschreckt

Zwar gab es auch in der EU in den vergangenen Jahren schon Fördermittel für die Herstellung von Batteriezellen, Mikroelektronik und Wasserstoff. Doch die Dimension des amerikanischen Programms und die Rhetorik, mit der es angekündigt wurde, haben Europa aufgeschreckt. Vor wenigen Tagen stellte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Antwort auf den Inflation Reduction Act vor. Am Montag fliegt Habeck zu politischen Gesprächen nach Washington, sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire kommt ebenfalls.

Entscheidet sich jetzt, welcher der drei Wirtschaftsblöcke auf der Welt – Amerika, die EU oder China – im nach-fossilen Zeitalter führend sein wird? Und wird es derjenige sein, der das meiste Geld in die Transformation seiner Wirtschaft steckt?

Für Deutschland steht viel auf dem Spiel: Die Industrie trägt knapp ein Viertel zum Bruttoinlandsprodukt bei, so viel wie in keinem anderen Industrieland. „Es geht nicht um einen Wettlauf mit Amerika“, sagt Franziska Brantner, Habecks Parlamentarische Staatssekretärin. „Ziel ist es, bei uns Innovation und Arbeitsplätze der Zukunft zu stärken und bei den grünen Wertschöpfungsketten zentraler industriepolitischer Akteur zu sein.“

Die Signale, die zuletzt aus der Wirtschaft kamen, haben in Berlin Besorgnis ausgelöst. Der Batteriehersteller Northvolt, der ein Werk in Schleswig-Holstein angekündigt hatte, stellte das Vorhaben wieder auf den Prüfstand. Begründung: die hohen Strompreise in Deutschland.