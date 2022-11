Ausgabenpolitik der USA : Bidens Geldregen

Die Tesla-Fabrik in Grünheide galt aus Sicht der deutschen Politik als Erfolgsprojekt. Nach nur etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit wurde die „Gigafactory“ im März feierlich eröffnet. Dass der amerikanische Elektroautohersteller sich ausgerechnet diesen 9000-Einwohner-Ort in Brandenburg als Standort für seine erste Fabrik in Europa ausgesucht hat, war das eine. Dass das Bauvorhaben nicht in den Mühlen der deutschen Bürokratie zermahlen wurde, war die noch größere Leistung. Echsen umsiedeln, Wald roden, Rohbau, Endabnahme: Es lief wie am Schnürchen.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Bis zum 14. September. Da kam eine Nachricht aus Amerika, die man in Berlin und Potsdam gar nicht gerne las. Tesla lege sein zweites Bauprojekt in Grünheide, eine große Batteriefabrik, auf Eis, meldete das „Wall Street Journal“. Statt in Deutschland wolle Tesla-Chef Elon Musk jetzt verstärkt in Amerika investieren. Der Grund: die Steuervorteile, mit denen der amerikanische Präsident Joe Biden lockt. Auch wenn Tesla gegenüber seinen Partnern in Deutschland dem Vernehmen nach betont hat, nur die zeitlichen Prioritäten hätten sich geändert, die Batteriefabrik komme aber, ist man in Deutschland „not amused“.

Russlands Krieg in der Ukraine, Chinas Drohungen gegen Taiwan, Energiekrise, Inflation – als wäre das wirtschaftspolitische Umfeld in den vergangenen Monaten nicht schon rau genug geworden, setzt das Inflation Reduction Act genannte Gesetzespaket der amerikanischen Regierung noch einen obendrauf.

Biden will wie schon sein Vorgänger die heimische Wirtschaft stärken

Biden will die USA unabhängiger machen von Importen – womöglich auf Kosten enger Partner wie Deutschland. Die Ambitionen des Präsidenten sind selten so auf den Punkt gebracht worden wie in seinem Tweet vom 14. August dieses Jahres: „Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Menschen die Haube ihres Autos öffnen und das Made-in-America-Siegel eingeprägt in die Batterie sehen.“ Genau das liefere der Inflation Reduction Act, frohlockte Biden, nachdem das Gesetz den Kongress passiert hatte.

In der Elektroauto-Förderung kristallisieren sich die drei strategischen Ziele der Biden-Regierung heraus: Sie will Amerika reindustrialisieren, sie will sich Chinas politischen und technologischen Hegemoniebestrebungen entgegenstellen, und sie will die Wirtschaft klimaverträglich umbauen. Das Gesetzespaket, das über zehn Jahre hinweg Ausgaben von rund 430 Milliarden Dollar vorsieht – also etwa einen doppelten Doppelwumms –, hat es in sich.

„Kein Kongress hat eine solche Gewalttat gegen das multilaterale Handelssystem beschlossen wie der 117. Kongress mit dem Inflation Reduction Act“, sagt Charles Benoit, Handelsexperte der überparteilichen „Coalition for a Prosperous America“. Er meint das positiv. Benoit begrüßt den Vorstoß, weil seine Organisation Handelsbarrieren als notwendiges Mittel gegen das Ausbluten der amerikanischen Industrie befürwortet.

7500 Dollar Steuergutschrift verspricht die Regierung jedem Elektroautokäufer, der folgende Klauseln erfüllt: Die Fahrzeuge müssen in Amerika zusammengesetzt werden. Von 2026 an müssen 80 Prozent der seltenen Mineralien für die Antriebsbatterien in Amerika oder in Ländern geschürft werden, mit denen die USA ein Freihandelsabkommen haben. Die EU gehört bislang nicht dazu. Lieferungen von „verdächtigen ausländischen Einheiten“ sind generell untersagt – das zielt auf China, ist aber genügend vage, um auch andere ausschließen. Nach einer Übergangszeit müssen die Batterien dann komplett aus Amerika kommen.

Die Produktion ist in Amerika um ein Drittel günstiger

Die deutsche Industrie investiert schon jetzt kräftig in den USA. BMW hat gerade bekannt gegeben, in den kommenden Jahren sein Werk in Spartanburg für 1,7 Milliarden Dollar ausbauen zu wollen. Sechs neue Elektroautomodelle will der Münchner Autohersteller dort produzieren. Der Spezialchemiehersteller Evonik eröffnete Anfang September ein Forschungszentrum in Pennsylvania.