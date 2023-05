Es gibt Sätze, die man von Politikern nicht oft hört und die umso bemerkenswerter sind, wenn sie dann doch mal fallen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte einen solchen Satz vor einigen Tagen in einer Fragerunde mit Bürgern: „Was wir als Volkswirtschaft nicht auf Dauer durchhalten werden, ist, alles das, was an normaler wirtschaftlicher Tätigkeit stattfindet, zu subventionieren.“ Scholz begründete so seine Zurückhaltung gegenüber einem staatlich subventionierten Industriestrompreis, der nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in seiner Partei viele Fürsprecher hat.

Scholz hat recht. Eine Wirtschaft, die am Tropf staatlicher Unterstützung hängt, ist nicht gesund, weder für den Staatshaushalt noch für das wirtschaftliche Wohl des Landes insgesamt. Die Frage ist nur: Warum beherzigt seine Regierung diesen Grundsatz bislang so wenig?