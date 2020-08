Studie über Corona-Folgen : Bis zu 40 Millionen Mietern in Amerika droht Zwangsräumung

In den Vereinigten Staaten kündigt sich eine Mietkrise an. Einer neuen Studie zufolge könnten Millionen Amerikaner ihre Wohnungen verlieren. Betroffen sind vor allem Angehörige von Minderheiten.

Demonstration in New York: Menschen fordern wegen der Covid-19-Pandemie ein Ausbleiben der Mietzahlungen. Bild: EPA

Zwischen 30 und 40 Millionen Mieter in den Vereinigten Staaten müssen in den kommenden Monaten eine Zwangsräumung fürchten, wie renommierte Wissenschaftler herausfanden. Grund dafür ist die Corona-Krise. Damit könnten bis zu 43 Prozent aller Miethaushalte betroffen sein, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Es drohe die „womöglich schwerwiegendste Unterkunftskrise in der Geschichte“ des Landes, warnten die Experten renommierter Einrichtungen wie dem Massachusetts Institute of Technology und der Universität Princeton.

Grundlage für die Analyse sind demnach vor allem Befragungen von Mietern und deren Angaben zu ihrer finanziellen Situation. Besonders stark gefährdet sind Angehörige von Minderheiten, darunter Schwarze und Latinos.

Ein vorübergehendes Verbot von Zwangsräumungen auf Bundesebene für bestimmte Immobilien lief Ende Juli aus. Ähnliche Regelungen in mehreren Bundesstaaten sind ebenfalls ausgelaufen. Die Demokraten im Kongress haben daher ebenfalls gewarnt, dass Millionen Amerikanern, die wegen der Coronavirus-Pandemie ihren Job und damit ihr Einkommen verloren haben, die Zwangsräumung droht. In New York finden gegenwärtig Demonstrationen statt, die einen Stopp von Mietzahlungen während der Corona-Krise fordern.