Ende der EEG-Umlage : Das sollten Verbraucher jetzt wissen

Am heutigen Freitag fällt die Abgabe für den Ausbau von Ökostrom weg. Der Strompreis wird dennoch kaum sinken. Hier kommen die wichtigsten Fragen und Antworten zu diesem Wendepunkt.

Jeder Haushalt hat in Deutschland zwei Jahrzehnte lang für den Ausbau des Ökostroms gezahlt. Nach 22 Jahren verschwindet an diesem Freitag die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), die seit dem Jahreswechsel noch 3,72 Cent je Kilowattstunde gekostet hat. Mit dem Juli enden so die teuren Zahlungen, mit denen die rot-grüne Bundesregierung Deutschland zum Ökostromland machen wollte. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Warum fällt die EEG-Umlage weg?

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft.



Die Stromkosten sollen sinken. Das vergünstigt das heimische Laden von Elek­troautos am Stromnetz oder den Betrieb ei­ner Wärmepumpe. Das Ampelbündnis hatte die Abschaffung für das Jahr 2023 geplant, aber angesichts steigender Energiekosten ein halbes Jahr vorgezogen. Das soll Haushalte und Unternehmen entlasten, die die Umlage voll zahlen. Energieintensive Betriebe mussten nur eine reduzierte Umlage zahlen.

Wer zahlt nun für den Ökostrom?

Das sind jetzt alle Steuerzahler. Die Förderung mit festen Zuweisungen für Ökostromanlagenbetreibern finanziert dann vollständig der Bundeshaushalt. Schon im Jahr 2021 hat die Regierung 10,8 Milliarden Euro gezahlt, um die EEG-Umlage auf 6,5 Cent je Kilowattstunde zu deckeln. Sonst wäre sie auf 9,7 Cent gestiegen.

Wie hat es mit dem EEG begonnen?

Die EEG-Umlage wurde im Jahr 2000 eingeführt, um Wind- oder Solaranlagen zu finanzieren, und seither auch regel­mäßig angepasst. Im Jahr 2004 sagte der da­malige Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne): „Es bleibt dabei, dass die Förderung erneuerbarer Energien einen durchschnittlichen Haushalt nur rund ei­nen Euro im Monat kostet — so viel wie ei­ne Kugel Eis.“ Nun gut, seither sind mehr Ökostromanlagen hinzugekommen, und die Umlage ist stark gestiegen. Nur bei der Kugel Eis mit Kosten von 12 Euro im Jahr ist es nicht geblieben.

Was hat die Abgabe gekostet?

Seit der Einführung im Jahr 2000 hat die EEG-Umlage für einen Haushalt mit ei­nem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden im Jahr zusammengerechnet Kosten von 3583 Euro (brutto) verursacht, wie das Vergleichsportal Verivox berechnet hat. Für dieses Jahr prognostizierten die Übertragungsnetzbetreiber Förderkosten von 20,1 Milliarden Euro, die durch die EEG-Umlage und den Bundeszuschuss zu zahlen sind. Je höher der Strompreis an der Börse ist, desto weniger musste der Ökostrom bezuschusst werden. So sollen die Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen in diesem Jahr auf einen Ge­samtzahlungsanspruch von 33,7 Milliarden Euro kommen, wovon sich 13,6 Milliarden Euro durch Erlöse der Strombörse decken lassen sollen.

Wie viel Geld ist geflossen?

Das ist bisher eine dreistellige Milliardensumme. Die Übertragungsnetzbetreiber wei­sen vom Jahr 2010 bis zum Mai 2022 Zahlungen der EEG-Umlage in Höhe von 245,5 Milliarden Euro aus. Dazu kommen Ausgaben des Bundes von 10,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Vermarktungserlöse machen in dem Zeitraum 28,6 Milliarden Euro aus. Für die Zeit von 2010 bis 2009 sind Vergütungen der EEG-Einspeisungen von 47,7 Milliarden Euro angefallen. Im Jahr 2013 sprach der da­malige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im F.A.Z.-Gespräch von Kosten von 1 Billion Euro, auf die sich die Ökostromförderung bis Ende der Dreißigerjahre auch durch zugesagte Einspeisevergütungen summieren könnte. In seiner Überschlagsrechnung war von einem Börsenstrompreis von 4,5 Cent je Kilowattstunde die Rede, der sich länger in dem Rahmen bewegte, aber zuletzt deutlich an­gestiegen ist. Die genannte Summe ist noch nicht erreicht.

Warum ist die Solarindustrie aus Deutschland abgewandert?

Die Konkurrenz vor allem in China wurde günstiger. Die Förderung war nicht an hiesige Zulieferer gebunden. So mag Deutschland die Solarbranche mitauf­gebaut haben. Heimische Betriebe profitieren davon nur anfangs.