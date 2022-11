Hohe Energiekosten : Stromkosten steigen um bis zu 1000 Euro

Ob in Schwerin, Hamburg oder Frankfurt: Die Versorger erhöhen die Strompreise deutlich, teilweise verdoppeln sie die sogar. Die Ausgaben für Strom steigen in vielen Teilen Deutschlands erheblich. Selbst mit der geplanten Strompreisbremse dürfte der Strompreis von Januar an oft höher ausfallen als in den Vorjahren.

Der Versorger Hamburg Energie gibt an, die gestiegene Energiekosten für seine Kunden dank eines langfristigen Energieeinkaufs bisher aufgefangen zu haben. Doch zum Jahreswechsel müsse der Strompreis nun steigen. Seit Mitte 2021 sind die Energiepreise an den Handelsplätzen um 650 Prozent im Strom und 600 Prozent im Gas gestiegen, auch Umlagen und Netzentgelte wurden erhöht. Der ostdeutsche Versorger En­viam verweist darauf, dass die Aussetzung der EEG-Umlage zur Jahresmitte das Strompreisniveau im zweiten Halbjahr zwischenzeitlich etwas gesenkt hat. „Die aktuellen, immer weiter steigenden Marktpreise ha­ben diesen Vorteil jedoch schlichtweg aufgefressen“, sagt Vertriebsvorstand Andreas Auerbach. „Noch vor einem Jahr hat man im Alltag wenig über ein so selbstverständliches Produkt wie Strom nachgedacht.“ Heute hätten viele Verbraucher Sorgen mit Blick auf die nächste Rechnung.

Enviam hebt den Strompreis für rund 600.000 Kunden in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in der Regel im Januar um rund 20 Cent auf etwa 48 Cent je Kilowattstunde an. Der Versorger Hamburg Energie mit 150.000 Stromkunden steigert im Standard-Ökostromtarif zum Jahreswechsel den Preis von fast 31 Cent auf rund 50 Cent je Kilowattstunde. Die Stadtwerke Schwerin verdoppeln den Preis im kommenden Jahr für fast 50 000 Kunden in der Netzgesellschaft Schwerin und erhöhen von 26 Cent je Kilowattstunde auf etwa 54 Cent.

12 Millionen Haushalte im Grundtarif

Ein Anstieg um etwa 20 Cent je Kilowattstunde führt zu Mehrkosten von etwa 300 Euro im Jahr für einen Single-Haushalt mit einem Verbrauch von 1500 Kilowattstunden. Für eine Familie mit einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden können es bis zu 1000 Euro mehr sein. Die Stadtwerke München verdoppeln den Strompreis ebenfalls: Für einen Zwei-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 2500 Kilowattstunden soll es statt bisher 753 Euro im Jahr von Januar an 1676 Euro kosten – ein Plus von 923 Euro. „Sollte jemand Schwierigkeiten ha­ben, die Stromrechnung zu begleichen, bitten wir darum, sich schnellstmöglich bei uns zu melden“, sagte Kundendienstleiter Stefan Tauber. Dann solle eine Lösung gefunden werden, damit die Wohnung nicht dunkel wird.

Die Erhöhungen gehören schon zum Trend in der Energiebranche, wie auch Auswertungen von Vergleichsportalen zei­gen. Verivox zählt 138 Preiserhöhungen von örtlichen Stromversorgern für November, Dezember und Januar um 53 Prozent im Durchschnitt. Die Grundversorgungstarife lagen im Durchschnitt zuletzt noch leicht unter 37 Cent je Kilowattstunde. Laut Bundesnetzagentur ist jeder vierte Haushalt in diesem Tarif, was rund 12 Millionen Haushalte ausmacht.

Viele Bestandskunden lägen derzeit unter der Schwelle für die Strompreisbremse von 40 Cent je Kilowattstunde. „Wir rechnen also mit deutlich steigenden Preisen zum Jahreswechsel“, heißt es. Sechs Wochen im Voraus müssen Versorger Preiserhöhungen ankündigen. Die Frist für Anhebungen zum Jahreswechsel ist damit am 20. November. Was Strom von Januar an kostet, wird gerade jetzt klar.