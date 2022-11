Ostafrika : Stromausfall legt weite Teile Kenias lahm

In Kenia ist in weiten Teilen des Landes der Strom ausgefallen. Das berichteten lokale Medien am Mittwochmorgen aus dem ostafrikanischen Land. Gegenüber der F.A.Z. bestätigte ein Einwohner von Nairobi den Ausfall der Elektrizität in der kenianischen Hauptstadt.

Das Versorgungsunternehmen Kenya Power teilte mit, dass die Regionen Nairobi, die Küste und Mount Kenia nördlich der Hauptstadt betroffen seien. Eine Systemstörung wurde dafür verantwortlich gemacht. „Heute Morgen um 11:09 Uhr haben wir die Stromversorgung aufgrund einer Systemstörung unterbrochen, die Teile von Nairobi, der Küste und der Regionen des Mt. Kenia betraf“, sagte Kenya Power in einer Erklärung.

Der Stromversorger arbeite an der Wiederherstellung. In der Innenstadt von Nairobi wurden Notstromaggregate angeworfen.

Kenia gewinnt mit Geothermie Strom für Millionen Menschen in dem Land.

In dem Land leben etwa 54 Millionen Einwohner. Allein in Nairobi wird die Zahl der Bewohner auf mindestens 5 Millionen geschätzt.