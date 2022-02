Hilfe für Energiekunden : Auf Strom-Discounter kommt eine Klagewelle zu

„Jetzt Schadenersatz sichern!“, mit solchen oder ähnlich marktschreierischen Aufrufen im Internet werben Legal Tech-Unternehmen derzeit um Strom- und Gaskunden, denen Discountanbieter überraschend die Verträge gekündigt hatten, so dass die betroffenen Haushalte bei den örtlichen Energieversorgern häufig deutlich höhere Preise zahlen mussten. Vor allem zwei Dienstleister versprechen, Schadenersatzansprüche wegen der kostspieligen Kündigungen durchzusetzen: „RightNow“ und „Veneko“.

Das Berliner Unternehmen „RightNow“ wurde 2016 als Antwort auf den Dieselskandal als „die zentrale Plattform für den Zugang zu Recht und Gerechtigkeit“ gegründet, so der selbstbewusste Anspruch. Nicht minder selbstsicher tritt der Konkurrent „Veneko“ auf. „Wir sind die einzige Legal Tech-Firma, die auf den Energiesektor spezialisiert ist und dort langjährige Erfahrung hat“, wirbt Tobias Hirt, Gründer und Geschäftsführer von Veneko, der gemeinsam mit dem Energieberater Matthias Moeschler Klagen vorbereitet.

Derzeit scheint jedoch RightNow im Rennen um die gebeutelten Strom- und Gaskunden klar in Führung zu liegen. „Wir verzeichnen einen riesigen Zulauf. In den letzten Wochen sind mehrere 10.000 Fälle reingekommen“, sagte Philip Eischet, Mitgründer und Geschäftsführer von RightNow, der F.A.Z. Konkurrent Veneko verzeichnete vergangene Woche etwas mehr als 7000 Interessenten. „Jede Woche kommen etwa 1000 hinzu“, sagte Hirt.

Der Markt scheint noch deutlich mehr Klagen herzugeben. Nach Moeschlers Recherchen gibt es „mehrere Hunderttausend“ Fälle, in denen Strom- und Gaskunden Schadenersatz wegen der Kündigungen verlangen könnten. Eischet geht davon aus, dass mehr als eine Million Verbraucher Schadenersatzansprüche gegen Stromio, Gas.de und Grünwelt haben. Vor allem diese Energieversorger nehmen die Legal Techs ins Visier.

Bis zu 2000 Euro zurückbekommen

Der Wert der Ansprüche, um die es in jedem Einzelfall geht, ist vergleichsweise gering. Von 30 Euro zu 2000 Euro in Einzelfällen ist die Rede, je nach Größe des betroffenen Haushalts, Energieverbrauch und Restlaufzeit der gekündigten Verträge. Aber die Masse macht’s. RightNow peilt an, einen einstelligen Millionenbetrag einzutreiben. Ausschlaggebend für diese Grenze seien „unternehmerische Risikogesichtspunkte“, sagte Eischet.

Das Legal Tech-Unternehmen zahlt gekündigten Kunden, die ihre potentiellen Forderungen gegen die Discountanbieter abtreten, eine Entschädigung von durchschnittlich 80 bis 100 Euro noch bevor die Gerichte über die Klagen entschieden haben – sofern der Ankauf der Forderungen nach den Kalkulationen von RightNow lohnenswert ist. „Den ausgezahlten Betrag dürfen die Kunden behalten, egal ob unsere Klagen erfolgreich sind.“

Unter Berücksichtigung früherer Erfahrungen geht Eischet davon aus, dass man 70 bis 90 Prozent der Stromkunden, die die erforderlichen Unterlagen einreichten, ein Angebot zur Sofort-Erstattung machen könne. Gezahlt wird der Betrag, der sich nach den Berechnungen des Unternehmens gerichtlich geltend machen ließe, abzüglich eines Risikoabschlags, der zusammen mit dem Erstattungsangebot algorithmusgestützt in jedem Einzelfall berechnet wird.

Kein Risiko für die Kunden?

Stromkunden, die ihre Forderungen an Veneko abtreten, bekommen dagegen erst Geld, wenn die Klagen gegen Stromio und Co erfolgreich sind oder vorher eine Einigung erzielt wird. Für diesen Fall berechnet Veneko eine Erfolgsprämie in Höhe von 33 Prozent, die von der gerichtlich zugesprochenen Schadenersatzsumme abgezogen wird. Weist das Gericht die Klage ab, trägt das Legal Tech-Unternehmen die Kosten. „Unsere Kunden gehen also keinerlei Risiko ein“, sagte Hirt.