Angst vor Gasmangel : Wie kommen wir über den Winter?

Die Gasversorgung bis zum Frühling wird eng. Sparappelle kommen bei den Verbrauchern noch nicht richtig an, damit Deutschland ohne russische Lieferungen auskommt. Die Bundesnetzagentur bereitet sich schon auf den Fall einer Mangellage vor. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten dazu, wie das abläuft und wer dann zuerst verzichten muss.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Bekommt Deutschland im Winter genug Gas?

Der bange Blick gilt dem Thermometer. Die Hälfte aller Wohnungen wird mit Gas beheizt, ebenso viele Büros und Industriegebäude. Nach Angaben des Branchenverbands Zukunft Gas liegt der Verbrauch im Sommer im Schnitt bei 1 bis 1,5 Terawattstunden am Tag, im Winter gehe es meistens auf 3 bis 4, bei großer Kälte auch auf täglich 6 Terawattstunden herauf. So viel Gas kommt nach dem Ausfall der russischen Lieferungen nicht mehr an. „An kalten Wintertagen könnten uns zwanzig Prozent der Menge fehlen“, sagt Verbandschef Timm Kehler der F.A.Z.

Lässt sich das über die Speicher ausgleichen?

Die Speicher sind zu rund 89 Prozent gefüllt, bis Anfang November werden 95 Prozent angestrebt. Die Bundesregierung rechnet damit, dass volle Speicher für zwei bis drei durchschnittliche Wintermonate reichen. Bei langen Kälteperioden könnte es eng werden, meint Kehler. Die Speicher vollkommen zu leeren, wäre riskant. Der Blick richtet sich schon auf den übernächsten Winter. Denn ohne Gas aus Russland, das bis in den Sommer noch half, die Speicher zu füllen, wird es im kommenden Jahr eine große Herausforderung, neue Reserven aufzubauen. Der Engpass würde also nur nach hinten verlagert.

Dämpfen die hohen Preise schon den Gasverbrauch?

In den Privathaushalten ist davon noch nicht viel zu sehen. Laut Bundesnetzagentur sind die Gasabflüsse in den vergangenen, merklich kühleren Tagen sogar stärker gestiegen als erwartet. Das könnte sich ändern, wenn mehr Kunden ihre neuen Abschlagszahlungen im Briefkasten finden, vermutet Kehler. Dagegen ist der Gasverbrauch in der Industrie seit einigen Monaten deutlich rückläufig. Unternehmen haben auf Öl oder Strom umgestellt, aber es werden auch ganze Anlagen oder Betriebe stillgelegt. Im August lag der in­dustrielle Gasverbrauch um gut ein Fünftel unter dem Durchschnitt der Vorjahre. Die Kieler Ökonomin Sonja Peterson vom In­stitut für Weltwirtschaft warnt: „Es wird noch nicht genug Gas gespart.“ Die EU habe das sehr sinnvolle Ziel ausgegeben, freiwillig 15 Prozent Gas zu sparen. Das habe zwar die Industrie in Deutschland erreicht, aber die Haushalte noch nicht.

We're sorry but corona-homepage-widget doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.

Müssen Privatleute befürchten, dass ihre Heizungen kalt bleiben?

Nein. Die Netzagentur könnte allerdings Vorgaben machen, um den „Komfortverbrauch“ für Saunen oder Swimmingpools zu reduzieren, sagt Präsident Klaus Müller. Aber die Versorgung von Haushalten mit Heizenergie ist geschützt. Auch Gewerbebetriebe seien geschützt, wenn sie nicht mehr als 1,5 Millionen Kilowattstunden im Jahr verbrauchen. Das helfe Bäckereien, Supermärkten, landwirtschaftlichen Be­trie­ben, Schulen und Kindergärten.

Was passiert, wenn Gas knapp wird und die Regierung den Notfall ausruft?