Der britische Historiker Adam Tooze, geboren 1967, bekannt als streitlustig, ist Professor an der Columbia-Universität in New York City und darüber hinaus auch als Autor tätig. Er spricht fließend Deutsch, da er in Heidelberg aufgewachsen ist. Nach seinem PhD an der London School of Economics lehrte er in Cambridge und Yale, bevor er 2015 nach New York wechselte. Bild: Picture Alliance