Es gibt verschiedene Sichtweisen auf die Blockade des Verbrenner-Aus durch die FDP in Brüssel. Schmeichelhaft ist keine für die Liberalen. Die einen schäumen: Sie werfen Bundesverkehrsminister Volker Wissing vor, mit der Intervention „fünf nach zwölf“ die Glaubwürdigkeit der EU-Gesetzgebung zu un­tergraben und Antidemokraten wie dem Ungarn Viktor Orbán in die Hände zu spielen.

Der Vorwurf ist berechtigt. Europaparlament und Ministerrat, inklusive Deutschland, haben im Herbst einen Kompromiss zum Verbrenner-Aus er­zielt. Das von der FDP nun verhinderte endgültige Votum ist eigentlich Formsache. Gilt das nicht mehr, wird die schon komplexe EU-Gesetzgebung beinahe unmöglich. Präzedenzlos ist es aber nicht. 2013 zog Kanz­lerin Angela Merkel Unmut auf sich, weil auch sie mit einem Anruf beim damaligen Ratspräsidenten in letzter Minute ein Votum verhinderte. Es ging um einen Kompromiss zu CO₂-Grenzwerten für Autos.

Die anderen werfen der FDP vor, sich nach der verlorenen Landtagswahl in Berlin bloß profilieren zu wollen. „Sollen sie sich austoben“, heißt es dort fast spöttisch. In einigen Wo­chen werde die „nächste Sau“ durchs Berliner Dorf getrieben. Dann finde sich ein Formelkompromiss, und das Verbrennerverbot werde doch noch verabschiedet.

Wachsweiche Zugeständnisse

Tatsächlich fällt es schwer, die FDP ernst zu nehmen. Das Aus für den Verbrenner ist nicht vom Himmel ge­fallen. Die FDP hat den Gesetzgebungsprozess aber zu lange allein dem grünen Umweltministerium überlassen. Erst als die EU-Umweltminister vergangenen Juni erstmals abgestimmt haben, ist die FDP öf­fentlichkeitswirksam aufgewacht, um sich als Retterin des Verbrenners zu inszenieren. Sie gab sich dann aber mit wachsweichen Zugeständnissen zufrieden.

Das ist ärgerlich, da die FDP recht hat. Es ist ein Fehler, einseitig auf die E-Mobilität zu setzen statt technologieneutrale Lösungen zu suchen. Das gilt nicht nur für den Verbrenner: Die EU-Klimapolitik leidet grundsätzlich daran, dass sie zu sehr dem Dogma der Elektrifizierung folgt. Ökostrom gilt ihr als einziger Weg zur Lösung der Klimaprobleme. Erst wenn jedes Auto, jede Heizung, jede Fabrik mit Ökostrom betrieben wird, hat die grüne Seele Ruh. Nur wo das unmöglich ist, im Flugverkehr oder in einzelnen Industrieanlagen, sollen CO₂-neutrale synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) oder grüner Wasserstoff er­laubt sein. Die Anhänger dieses in Europäischer Kommission, EU-Staaten und Europarlament verbreiteten Dogmas begehen aber den Fehler, Weg und Ziel zu verwechseln.

Klimaschutz, nicht Elektrifizierung

Das Ziel lautet Klimaschutz, nicht Elektrifizierung. Um Klimaschutz zu erreichen, hat die EU mit dem Emissionshandel das ideale technologieneutrale Instrument. Es sorgt dafür, dass der Ausstoß von CO₂ mit einem stetig steigenden Preis versehen wird. Dies schafft einen Anreiz für Fabrikbetreiber wie Autofahrer, CO₂ zu vermeiden. Ob Letzterer das tut, indem er ein E-Auto fährt, klimaneutrale E-Fuels tankt oder auf das Auto verzichtet, bleibt ihm überlassen. Der Zusatz­nutzen, den das Verbrennerverbot 2035 bringt, ist minimal – und bis 2050 muss der Ausstoß so oder so auf null sinken.

Die Umwandlung von Ökostrom in synthetische Kraftstoffe sei ineffizient, kritisieren die Anhänger des Elektrizitätsdogmas. „E-Fuels zu tanken ist, als würde man mit Cham­pagner duschen“, sagt die Europaabgeordnete der Grünen, Anna Deparnay-Grunenberg. Technisch ist richtig, dass die Umwandlung bislang sehr viel Energie kostet. Der Prozess könnte durch Innovationen aber effizienter werden.

Mehr zum Thema 1/

E-Fuels haben zudem den Vorteil, dass sie leitungsunabhängig aus Staaten wie Chile eingeführt werden können – auch um den Bestand an Verbrennern zu versorgen, von denen weiter Millionen über die Straßen der EU rollen werden. Unabhängig davon gilt: Klimapolitik ist nicht Verteilungspolitik. Wer sich leisten will, mit Champagner zu duschen und seinen Porsche mit E-Fuels zu betanken, soll das tun. Die meisten werden wohl oh­nehin eher E-Autos kaufen.

Letztlich aber sind das Nachhutgefechte. Ganz kippen wird die FDP das Verbrennerverbot nicht mehr, dazu gibt es auf EU-Ebene keine Mehrheit. Sie sollte sich deshalb darauf konzen­trieren, an anderer Stelle Schlimmeres zu verhindern. Auch in der Debatte über die Zukunftstechnologie Wasserstoff versuchen die Anhänger des Elek­trizitätsdogmas, die Produktion von grünem Wasserstoff auszubremsen, weil sie den Ökostrom dafür nicht hergeben wollen. Hier lohnt es noch zu streiten – und wenn es am Ende nur darum geht, wenigstens „roten Wasserstoff“ aus Atomkraft als alternative Energiequelle durchzusetzen.