Streit um Sozialleistung : Finger weg vom Elterngeld!

Wer reich ist, den muss der Staat nicht auch noch pampern. Und es wird in Deutschland auch niemand verarmen, wenn künftig nur noch Paare Elterngeld bekommen, die gemeinsam weniger als 150.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen zur Verfügung haben. Das ist so – und man könnte die Diskussion um die von der Bundesregierung geplante Kappung des Elterngeldes an dieser Stelle beenden (und sich stattdessen um die drei Monate alte Tochter kümmern).

So einfach ist es aber nicht. Das 2007 eingeführte Elterngeld war von Anfang mehr als eine weitere Sozialleistung für Bedürftige, die der Wohlfahrtsstaat vor Ar­mut schützen sollte. Vielmehr ging es den Vätern und Müttern der Reform darum, mehr gut ausgebildete Frauen zum Kinderkriegen zu motivieren und Männern berufliche Auszeiten und das Windelwechseln schmackhaft zu machen.

Warum sich der Staat da einmischt? Weil es sich eine alternde Gesellschaft nicht leisten kann, dass Akademikerinnen hierzulande weniger Kinder bekommen als anderswo und viel zu viele Frauen beruflich auf der Strecke bleiben, wenn der Staat keine Anreize für eine gleichberechtigte Rollenaufteilung setzt.

Das Elterngeld ist beides: teuer und erfolgreich

Das Elterngeld ist teuer. Es garantiert den Beziehern bis zu vierzehn Monate lang zwei Drittel ihres Einkommens und kostet die Steuerzahler mehr als 8 Milliarden Euro im Jahr. Aber es ist auch erfolgreich. Zu diesem Schluss kommt Anna Raute, eine Ökonomin der Queen Mary University in London, in einer 2019 veröffentlichten Studie. Sie hat verglichen, wie viele Kinder Frauen im Schnitt in den Jahren unmittelbar vor und nach der Elterngeldeinführung bekommen haben. Sie stieß dabei auf signifikante Unterschiede.

Die Geburtenrate stieg vor allem bei Frauen mit höherem Einkommen und höherem Bildungsniveau. In dieser Gruppe gab es auf 1000 Frauen gerechnet 8,5 Kinder zusätzlich, nachdem der Anspruch auf die Lohnersatzleistung eingeführt wurde. Die Geburtenrate sei bei den Frauen mit höheren Bildungsabschlüssen um bis zu 22 Prozent stärker gestiegen als bei den Frauen mit niedrigeren Bildungsabschlüssen.

Für Akademikerinnen, die bei dem zuvor ausgezahlten Erziehungsgeld oft leer ausgegangen sind, sei die berufliche Auszeit finanziell attraktiver geworden, schreibt Raute. Nach ihrer Elternzeit ar­beiteten die Mütter zwar nicht mehr als vor der Einführung des Elterngeldes, sie verdienten aber besser. Ökonomen erklären das damit, dass ihre Männer zu Hause mehr Aufgaben übernehmen und sie ihre Produktivität am Arbeitsplatz deswegen steigern konnten.

Das Elterngeld verändert auch die Männer

Auch bei den Männern verfehlte das Elterngeld seine Wirkung nicht. Sie gehen im Schnitt mit 3,6 Monaten zwar deutlich kürzer in Elternzeit als Mütter. Vor der Reform hat aber nur gut jeder siebte Vater überhaupt eine berufliche Auszeit genommen. Heute ist es fast jeder Zweite. Und auch bei den Männern waren es vor allem die Hochschulabsolventen und damit die Besserverdiener, die ihr Verhalten veränderten.

„Eines der wichtigsten Ergebnisse ist, dass Männer mit hohem Bildungsniveau ihre Inanspruchnahme des Elternurlaubs nach der Reform am stärksten ausweiteten“, schreiben Esther Geisler und Michaela Kreyenfeld im „Journal of European Social Policy“. Ihre Interpretation: Vor der Reform hätten hohe Verdienste Männer mit hohen Bildungsabschlüssen in die Rolle des männlichen Ernährers gedrängt. Heute sei das anders.

„Das neue System gibt ihnen den wirtschaftlichen Spielraum, um ihren ausgeprägten Idealen von engagierter Vaterschaft zu entsprechen“, schreiben die Forscherinnen. Das Elterngeld beweise, „dass progressive familienpolitische Maßnahmen in der Lage sind, auch in traditionellen Wohlfahrtsstaaten Verhaltensmuster zu verändern.“ Auch andere Forscher finden hierauf Hinweise.