Berlin erlebt gerade eine Verkehrsverpuffung bisher ungekannten Ausmaßes. Die Hauptstädter mögen es noch nicht als solche erkannt haben, dabei sind die Zeichen allgegenwärtig. Ein paar Poller hier, einige in die Straße ragende Kneipentische da und nicht zu vergessen: neue, breite Radwege, tiefrot eingefärbt. Autofreie Zonen mitten auf dem sommerheißen Asphalt sollen den Autoverkehr nicht nur umlenken, sondern gänzlich verpuffen lassen. Wer endlos im Stau steht und anschließend stundenlang einen Parkplatz sucht, nimmt das nächste Mal lieber die öffentlichen Verkehrsmittel, das Fahrrad, geht zu Fuß oder bleibt gleich zu Hause. Darauf hoffen Verkehrsplanerinnen wie Almut Neumann, Verkehrsstadträtin von Berlin-Mitte, und ihre Kollegin aus Friedrichshain-Kreuzberg, Annika Gerold. In Sachen Verpuffung werden sie äußerst kreativ.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Schon seit Jahren sind sie in der Hauptstadt in Sachen „Verkehrswende“ unterwegs, erläutern die Vorzüge von „Modalfiltern“, „Sommerstraßen“ und „Kiezblocks“. In gewisser Weise verkörpern sie damit das perfekte Gegenstück zur neuen Verkehrssenatorin Manja Schreiner von der CDU, in dieser Funktion noch reichlich unerfahren und schon nach den ersten Wochen sichtlich genervt von ihrer neuen Tätigkeit. Oder besser gesagt: den Umständen, in denen sie diese verrichten muss, das eigene Haus miteingeschlossen. Der alte Bau am Köllnischen Park stand seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr unter schwarzer Führung. Da sitzt die Opposition gleich im Büro nebenan, wenn die auch nicht so offenherzig kommuniziert wie die Politikerinnen von den Grünen.

Neumann und Gerold sind zurzeit nicht gut auf Manja Schreiner zu sprechen, nicht zuletzt wegen der Ankündigung der Senatorin zu Beginn ihrer Amtszeit, die Planungen für 19 Radwege noch mal zu überprüfen. Sie finden das verantwortungslos. „Durch ihren polarisierenden Autowahlkampf hat die CDU die Spaltung erst verschärft“, sagt Neumann. „Das verzerrt die Logik, die hinter der Verkehrswende steht.“ Und das bedeutet: Verkehrssicherheit für die Schwächsten im Verkehr, mithin Fußgänger und Radfahrer, vor allem Kinder und Ältere. „Ich kann mir nicht vorstellen, wer da nicht mitgeht.“

Verkehrspolitik entscheidend für Wahlausgang

Viel Vorstellungskraft braucht es dafür allerdings nicht: Auch Autofahrer mögen zwar bei der Verkehrssicherheit mitgehen, aber nicht unbedingt bei der Tatsache, dass sie dafür weichen müssen. Jedenfalls könnte das für einen lautstarken Teil derer gelten, die sich in der letzten Abgeordnetenhauswahl zu knapp 30 Prozent für die Union entschieden haben. Es war das wohl eindeutigste, wenn auch nicht das einzige Beispiel, in dem die Verkehrspolitik mit ausschlaggebend für den Ausgang einer Wahl war.

In Berlin prallen gerade zwei Welten aufeinander, die auch im Rest der Repu­blik aufeinanderprallen. Nur in der Hauptstadt poltert es mal wieder etwas lauter als anderswo, was auch mit der Überraschung zusammenhängen dürfte, dass Berlin-Mitte zwar das Zentrum der Stadt ist, aber eben nicht wahlentscheidend. Seitdem sich die schwarzen Randbezirke die Macht im Roten Rathaus zurückerobert haben, versucht die Union jedenfalls emsig, ihren autofreundlichen Autowahlkampf in konkrete Verkehrsprojekte zu gießen – oder besser gesagt: konkrete Verkehrsprojekte aufzuhalten –, nämlich die ihr am dunkelgrünsten erscheinenden Exemplare der rot-rot-grünen Vorgängerregierung. Selbst wenn es Geld kostet.

Die Friedrichstraße, deren Schicksal als zwangsberuhigte, wenig einladende einstige Prachtmeile die gesamte Repu­blik unterhielt, hat sich Schreiner schon zurückerobert, wenn man von einer kurzfristigen Stilllegung durch die Letzte Generation einmal absieht. Es war die Aufwärmübung für das Rennen, das noch dreieinhalb Jahre dauern dürfte.