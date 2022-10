Streit um Chinas Einfluss : China fordert mehr Offenheit

Objekt des Interesses: Der chinesische Staatskonzern Cosco will das Terminal Tollerort am Hamburger Hafen kaufen. Bild: Visum

Die chinesische Regierung ermahnt Deutschland zu mehr Offenheit anlässlich der anstehenden Entscheidung über die Beteiligung eines chinesischen Unternehmens an einem Containerterminal im Hamburger Hafen. Seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen vor 50 Jahren seien pragmatische Zusammenarbeit und gegenseitiger Nutzen immer Leitmotive gewesen, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums. Beide Länder hätten an der Entwicklung des jeweils anderen intensiv teilgenommen und davon profitiert. Sowohl China als auch Deutschland sollten an Offenheit und Zusammenarbeit festhalten, um gemeinsam die gesunde und stabile Entwicklung der Wirtschafts- und Handelskooperation zu fördern.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg. Folgen Ich folge





Anlass für die Stellungnahme dürften die jüngsten Auseinandersetzungen in der Ampelregierung über die künftige Zusammenarbeit mit Deutschlands größtem Handelspartner sein. Im Jahr 2021 hatten der Hamburger Hafenlogistiker HHLA und der chinesische Terminalbetreiber Cosco Shipping Ports Limited eine Vereinbarung über eine 35-prozentige Beteiligung der Chinesen am HHLA-Terminal Tollerort in der Hansestadt getroffen.