Streit um Fehmarnbeltquerung : Aufstand der Tunnelgegner

In Zukunft soll ein Tunnel Reisende nach Dänemark bringen. Deutlich schneller als bislang mit der Fähre. Bild: Daniel Pilar

Große Projekte für Verkehr und Infrastruktur lassen sich in Deutschland nur mit Mühe verwirklichen. Das gilt auch für den Norden, wo die Elbvertiefung viele Jahre vor Gericht festhing und der Weiterbau der Küstenautobahn A 20 für wütende Proteste von Anwohnern und Umweltschützern sorgt. Jetzt beginnt die heiße Phase für ein Vorhaben, dessen Dimensionen die Projekte vergangener Jahre weit übertreffen. An diesem Dienstag startet vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig der Prozess um den deutschen Teil der Fehmarnbeltquerung, einen 18 Kilometer langen Tunnel unter der Ostsee, der einschließlich aller Anbindungen auf deutscher und dänischer Seite mindestens 10 Milliarden Euro kosten dürfte.

Das Vorhaben soll Nord- und Mitteleuropa enger zusammenführen und wird vor allem von den Dänen vorangetrieben, die sich bereiterklärt haben, den Großteil der Kosten zu tragen. Deutschland hat sich im Staatsvertrag aus dem Jahr 2008 verpflichtet, die Anbindung auf seiner Seite sicherzustellen. Dafür sind Zufahrten und Wege nötig, die unter deutsches Planungsrecht fallen und Projektgegnern wie der Fährreederei Scandlines, dem Naturschutzbund Deutschland und mehreren Bürgerinitiativen als Angriffspunkt dienen. Zwar werden ihre Klagen den Tunnel wohl nicht stoppen, möglicherweise aber um Jahre verzögern. Das wäre ein weiteres Armutszeugnis für den Wirtschaftsstandort Deutschland und ein Rückschlag für die europäische Verkehrspolitik.