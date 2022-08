Streit um Energiepolitik : Ende eines Erfolgsmodells

Lage des Krieges : Russland rekrutiert immer mehr Freiwilligen-Bataillone

Der Krieg in der Ukraine tritt in eine neue Phase. Die schwersten Gefechte könnten sich in den Südwesten verlagern. In Russland werden immer mehr Freiwilligen-Bataillone rekrutiert. Der Verlauf des Krieges in Karten und Grafiken.