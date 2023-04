Streit um den Mindestlohn : Heils Grenzüberschreitung

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sinniert zu Ostern über den Mindestlohn: Es ist noch nicht lange her, dass die Politik ihn um satte 25 Prozent auf 12 Euro in der Stunde erhöht hat, da kündigt der SPD-Minister vorsorglich schon einmal die nächste Anhebung an: „Deutlich“ werde die Lohnuntergrenze im nächsten Januar steigen müssen, findet er, und da er für diese Entscheidung leider gar nicht zuständig ist, macht er denen, die es sind, schon einmal eine klare Ansage: Im Sommer werde ihm die Mindestlohnkommission einen Vorschlag machen, er rechne aus diesem Anlass mit einer deutlichen Steigerung. Denn: „Arbeit muss sich lohnen.“

In Zeiten hoher Inflation und noch höherer Tarifforderungen sind das wohlfeile Forderungen. Wer traut sich schon das Gegenteil zu behaupten, zumal die Menschen in den unteren Lohngruppen besonders unter hohen Lebensmittelpreisen zu leiden haben?