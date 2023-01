49-Euro-Ticket : Neuer Zoff ums Deutschlandticket

Unter den Bundesländern mehren sich die Zweifel, dass das Deutschlandticket für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wie geplant im Frühjahr an den Start gehen kann. „Wenn die Gespräche und Verhandlungen weiter so schleppend verlaufen wie in dem gestrigen Arbeitstreffen zwischen Bund und Ländern, sehe ich schwarz für einen zeitnahen Start“, erklärte die Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) am Wochenende. Bis Ende des vergangenen Jahres war sie die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz und hat die entsprechenden Verhandlungen geleitet. Bei einem weiteren Treffen am Freitag sind ihrer Einschätzung nach die Gespräche ins Stocken geraten.

Grund dafür sind unter anderem Auseinandersetzungen zwischen Bund und Ländern, ob das Angebot auch als Papierticket angeboten werden soll. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) lehnt dies ab; er präferiert eine rein digitale Lösung über Smartphone oder auch Chipkarte. So soll sichergestellt werden, dass die Verkehrsunternehmen anonymisierte Daten über das Nutzungsverhalten sammeln können. Diese könnten Aufschluss über die Auslastung von Bussen und Bahnen geben.

Schaefer forderte hingegen ein Ticket in Papierform für die Menschen, die kein Handy haben, sowie für die kleinen Verkehrsunternehmen, die in der Kürze der Zeit noch keine digitalen Ticketlösungen anbieten können. Auch bei der Finanzierung seien noch Fragen offen.

Als Startdatum für das 49-Euro-Ticket war zuletzt der 1. April im Gespräch. Wissing hält auch weiterhin daran fest. „Wir dürfen jetzt nicht zögern, nicht an alten Strukturen festhalten, denn die wollen wir dauerhaft verändern“, mahnte der FDP-Politiker gegenüber den Funke-Medien. Schaefer hingegen sprach in ihrer Pressemitteilung nun vom 1. Mai: Nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens, das für den 31. März erwartet wird, solle der Verkauf des Tickets am 3. April starten. Gültig wäre es dann ab dem folgenden Monat. Das Deutschlandticket erlaubt die Nutzung des gesamten ÖPNV zu einem Preis von 49 Euro im Monat.