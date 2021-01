Impfstoffstreit : Die EU erhöht den Druck - nicht nur auf Astra-Zeneca

Aktualisiert am

Brüssel veröffentlicht den Vertrag mit Astra-Zeneca. Zudem wird das Vakzin des Herstellers am Freitag genehmigt. Aber insgesamt hat die EU weiter viel zu wenig Impfstoff.

Die Europäische Union ist wegen der Produktionsschwierigkeiten mehrerer Hersteller und der damit verbundenen Impfstoffknappheit in die Kritik geraten. Deshalb versuchen die Brüsseler Verantwortlichen an mehreren Fronten, die Deutungshoheit zurückzugewinnen und zugleich Druck auf die Unternehmen auszuüben. An einer Front scheint die EU-Kommission schon Erfolg zu haben: Im Streit mit dem Hersteller Astra-Zeneca hat sie erreicht, dass dieser der Veröffentlichung des Liefervertrags zustimmt - er wurde mittlerweile veröffentlicht.

Außerdem will Astra-Zeneca versuchen, kurzfristig ein wenig mehr als die ursprünglich angekündigten 31 Millionen Dosen bis Ende März in die EU zu liefern. Das bedeutet, dass nach der noch für Freitag vorgesehenen Zulassung des Astra-Zeneca-Vakzins schon in der kommenden Woche eine erste Charge geliefert werden könnte.

Aber vorläufig ist diese Lieferung nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Deshalb hat die EU mehrere juristische Hebel in Planung, von denen die Brüsseler Verantwortlichen glauben, dass sie die Hersteller generell unter Druck setzen könnten: Am konkretesten ist ein sogenanntes Transparenzregister, das Handelskommissar Valdis Dombrovskis und Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Freitagnachmittag vorstellen wollen.

Die EU bestreitet, an einem Exportverbot zu arbeiten

Es soll die in der EU ansässigen Unternehmen verpflichten, Menge, Datum und Bestimmungsland öffentlich zu machen, wenn diese von Standorten in der EU in Drittstaaten exportieren. Kyriakides hat bisher behauptet, der Plan ziele nicht auf ein Exportverbot.

Mittlerweile wird aber klar, dass ein solches Verbot jedenfalls von Fall zu Fall möglich werden soll. Das Register solle den Mitgliedstaaten die Möglichkeit geben, Exporte von Corona-Impfstoffen notfalls zu blockieren, hieß es in der EU-Kommission.

Hauptziel ist offenbar, Informationen über die Ausfuhren zu sammeln und sicherzustellen, dass diese nicht zu Lasten von in der EU bestellten Lieferungen gingen. Die „Grundannahme“ laute, dass die Ausfuhr wie vorgesehen stattfinden könne. In „seltenen Fällen“ könne es aber dazu kommen, dass die Exporterlaubnis verweigert werde. Dafür will die Kommission nun eine Rechtsgrundlage vorlegen, die entsprechende Kriterien enthalten soll.

Hersteller müssen nationalen Behörden Auskünfte geben

In der Praxis müssten die Hersteller den für sie zuständigen nationalen Behörden mitteilten, „was, wann, zu wem und in welchem Umfang“ sie exportieren wollten, hieß es in der EU-Kommission. Die nationalen Stellen könnten dann die Ausfuhren freigeben oder verweigern. Die Entscheidung darüber solle in weniger als 24 Stunden erfolgen.

Es handle sich um eine „Notfallmaßnahme“, die zeitlich begrenzt bis zum Ende des ersten Quartals gelten solle. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass sie verlängert werde. Impfstoff-Exporte innerhalb der EU seien ebenso wenig betroffen wie „humanitäre“ Hilfslieferungen an Ziele außerhalb. Ein Abgrenzungskriterium für „humanitär“ ist bislang nicht bekannt.

Die EU-Kommission hatte zuvor Druck auf Astra-Zeneca ausgeübt, indem sie die belgischen Behörden bat, eine Produktionsstätte des Herstellers im belgischen Seneffe zu inspizieren. Es handelt sich offenbar um die Fabrik, deren Produktionsschwierigkeiten das Unternehmen als Grund für die gedrosselten Lieferungen in die EU angegeben hatte.

Die belgische Arzneimittelbehörde AFMPS will jetzt „Dokumente und Daten“, wie eine Sprecherin mitteilte. Im belgischen Gesundheitsministerium hieß es, die Untersuchung solle zeigen, ob die Verzögerung tatsächlich auf ein Produktionsproblem in dem belgischen Standort zurückzuführen sei. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, dass die Ergebnisse „mit Experten aus anderen Mitgliedstaaten analysiert werden“.

Weitere „Daumenschrauben“ für die Unternehmen hat EU-Ratspräsident Charles Michel ins Spiel gebracht. In einem Brief an die Regierungschefs von Österreich, Dänemarks, Tschechiens und Griechenlands schrieb Michel, die EU solle weitere „Notfallmaßnahmen“ prüfen.

Er berief sich dabei auf Artikel 122 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU, der auch schon für andere Covid-Notaktionen der EU als Grundlage diente. Er erlaubt „außergewöhnliche Maßnahmen“ in Notfällen, die sich der Kontrolle einzelner Mitgliedstaaten entziehen.

Die Klausel bezieht sich vor allem auf Naturkatastrophen, weshalb schon im vergangenen Jahr umstritten war, wie weit sie in der Corona-Krise als Rechtsgrundlage dienen kann. Michel will offenbar prüfen, auf dieser Basis die Hersteller zur Offenlegung ihrer Impfstoffpatente und -lizenzen zu zwingen.

Damit könnten andere Hersteller die Produktion von Vakzinen wie jenem von Astra-Zeneca übernehmen, die schon genehmigt sind. Der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold sagte, der Impfstoff von Astra-Zeneca könne von vielen weiteren Unternehmen produziert werden. „Wir sollten die globalen Produktionskapazitäten voll ausnutzen, damit allen Menschen auf der Welt zügig ein Impfstoff zur Verfügung gestellt werden kann.“