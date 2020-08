Streit-Thema Target 2 : Die EZB erklärt den Targetsaldo

Aktualisiert am

Die EZB in Frankfurt Bild: Lucas Bäuml

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer Internetseite versucht, das europäische Zahlungssystem Target und die daraus resultierenden Target-2-Salden zu erklären. Anlass dürfte sein, dass der deutsche Saldo die Marke von einer Billion Euro im Juli überschritten hat. In den Medien könne man ja unterschiedlichste Theorien über diese Salden lesen, schreibt die EZB. Viele würden sich deshalb sicher fragen, was denn nun dahinterstecke.

Das Fazit der Notenbank, so viel sei vorab verraten: Es gebe keinen Grund zur Beunruhigung. Zwar könnten diese Salden durchaus manchmal darauf hindeuten, dass es Kapitalflucht aus einem bestimmten Land der Eurozone gebe, weil man sich dort Sorgen um die finanzielle Situation des Landes mache. Der derzeitige Anstieg der Salden aber sei hauptsächlich eine Folge geldpolitischer Maßnahmen, nicht von finanziellem Stress. Die Frage, was mit den Targetsalden passiert, wenn ein großes Euroland die Währungsunion verlässt oder die Währungsunion als Ganzes zerbricht, über die in der Debatte um die Targetsalden oft spekuliert wird, thematisiert die EZB hingegen nicht.