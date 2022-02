Streit um Fördermittel : Schweizer Forschung verliert den Anschluss nach Europa

Zwei Wissenschaftler bei einer Forschungsarbeit an der ETH in Zürich Bild: Heiner Müller-Elsner/laif

Ich bekomme fast täglich Anfragen von Hochschulen aus Europa, die mich abwerben wollen“, erzählt Julia Vogt am Telefon. Die 39 Jahre alte Informatikerin ist Assistenzprofessorin am Institut für Computer Science der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich. Die Angebote sind attraktiv: zusätzliche Forschungsgelder, Kinderbetreuung, ein Haus zum Wohnen für das erste Jahr. „Die anderen Universitäten wollen es einem so leicht wie möglich machen, die Schweiz zu verlassen.“

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. Folgen Ich folge



Das große Interesse an der Wissenschaftlerin kommt nicht von ungefähr. Vogt ist eine von insgesamt 28 Personen aus der Schweiz, die im Januar vom EU-Forschungsrat (ERC) den begehrten „ERC Starting Grant“ erhielten. Das ist ein mit jeweils 1,5 Millionen Euro dotierter Förderpreis für junge Wissenschaftler und deren innovative Projekte. Das Auswahlverfahren für diesen Preis ist knallhart – ihn zu ergattern, ist ein echtes Gütesiegel, das die akademische Karriere stark beflügeln kann. Doch für die Forscher aus der Schweiz hat die Auszeichnung einen Haken: Sie können den Preis und das dazugehörige Geld aus Brüssel neuerdings nur noch bekommen, wenn sie die Schweiz verlassen und an eine Universität in der EU wechseln. Das erklärt die Abwerbeversuche aus dem Ausland. Die Forscher sind damit zum Spielball einer politischen Auseinandersetzung zwischen der Regierung in Bern und der EU-Kommission geworden, die dem Forschungs- und Wirtschaftsstandort Schweiz erheblichen Schaden zufügen könnte.