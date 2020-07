Streit mit Autobahnbetreiber : Conte attackiert die Benettons

Der größte Teil der italienischen Autobahnen soll künftig wieder Staatsunternehmen werden. Das ist das Ergebnis von Verhandlungen mit dem bisher privaten Autobahnbetreiber Autostrade per l’Italia. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte kann dieses Ergebnis durchaus als persönlichen Erfolg verbuchen.

Der Regierungschef hatte immer wieder gesagt, dass sich die bisherigen privaten Autobahnbetreiber die Bedingungen über die Zukunft der Autobahnen von der Regierung diktieren lassen müssten. Ansonsten würden die Konzessionen für 3000 Kilometer italienische Autobahnen sofort gekündigt.

Die privaten Autobahnbetreiber, kontrolliert von der Unternehmerfamilie Benetton, waren besonders von der wichtigsten Gruppe in der Regierungskoalition, der Fünf-Sterne-Bewegung, als Hauptverantwortliche für den Einsturz der Autobahnbrücke in Genua im August 2018 angesehen worden. Zusätzlich wurden ihnen von dieser Seite vielfache korrupte Machenschaften unterstellt.

Conte wollte nicht Rechtsweg beschreiten

Ministerpräsident Conte, der 2018 von der Fünf-Sterne-Bewegung als Kandidat für das Justizministerium präsentiert wurde und dann auf deren Vorschlag hin Ministerpräsident wurde, hat sich mit seiner Positionierung gegen die Benettons den Rückhalt bei der immer mehr zerstrittenen Bewegung gesichert.

Bei pragmatischen, erfahreneren Politikern in der Koalition wie dem ehemaligen Ministerpräsidenten Matteo Renzi oder bei den Vertretern der Mitte links angesiedelten Demokraten gab es bis zuletzt Widerstand gegen die populistische Haltung des Ministerpräsidenten und seine Drohungen mit Entzug aller Konzessionen. „Die Verantwortung für den Brückeneinsturz muss von einem Gericht festgestellt werden“, verlangte etwa der zu Renzis Partei Italia Viva gehörende ehemalige Justizstaatssekretär Gennaro Migliarino.

„Die Konzessionen kann man nicht einfach mit einem Post in den sozialen Medien widerrufen“, hieß es von der oppositionellen Lega. Doch der gelernte Rechtsprofessor Conte hatte schon 2018 nach dem Brückenunglück angekündigt, dass er nicht den Rechtsweg beschreiten wolle, sondern gleich als Politiker die offenbar Verantwortlichen bestrafen werde, auch ohne Prozess. Denn es war von Anfang an klar, dass die Prozesse über die Verantwortung für das Brückenunglück viele Jahre dauern würden.

Gefundenes Fressen für die Lega

Der Entzug der Konzessionen für alle 3000 Kilometer unter der Verwaltung der Autostrade per l’Italia, wie er von der Fünf-Sterne-Bewegung verlangt wurde, scheint vorerst aber doch kein vielversprechender Weg. Aus dem Transportministerium, unter der demokratischen Ministerin Paola De Micheli, wurden gerade vor der nächtlichen Ministerratssitzung noch interne Dokumente an die Öffentlichkeit gebracht. Dabei warnt der juristische Dienst der Regierung, dass bei einem Widerruf der Konzessionen, die eigentlich bis 2038 gelten sollten, womöglich der vertraglich festgesetzte Schadenersatz von 23 Milliarden Euro fällig würde.

Der Versuch der Regierung, die Entschädigung per Gesetz auf 7 Milliarden Euro zu begrenzen, könne ins Leere laufen. Für die oppositionelle Lega wurde das zum gefundenen Fressen: „Mit einem Widerruf der Konzession werden die Verursacher des Unglücks zu den Opfern gemacht“, mokierte sich Riccardo Molinari, der Fraktionschef dieser Partei.

Noch schlimmer war allerdings das Szenario, das mit dem von Conte propagierten Widerruf der Konzessionen verbunden wäre: Weil die Prozesse zur Entschädigungsfrage viele Jahre dauern würden, wäre kurzfristig der Konkurs des Autobahnbetreibers Autostrade per l’Italia zu erwarten, womöglich auch der Muttergesellschaft, der börsennotierten Finanzholding Atlantia.

Benettons bei Fünf-Sterne-Bewegung verhasst

Weil beide Gesellschaften wegen der langfristigen Investitionen hochverschuldet sind, wurde das Volumen des Konkurses in Medienspekulationen auf 19 Milliarden Euro beziffert. Der Zusammenbruch eines solchen Konzerns, zudem mit Beteiligungen an spanischen Autobahnen, den römischen Flughäfen und (mit 20 Prozent) an der deutschen Hochtief AG, wäre ein Fanal für Italiens Image an den Finanzmärkten.

Das problematische Instrument des Widerrufs aller Konzessionen soll nun dennoch als Druckmittel dienen, um die Benetton-Holding Atlantia zum Verkauf ihrer Anteile am Autobahnbetreiber Autostrade per l’Italia zu zwingen. Die Muttergesellschaft Atlantia darf kurzfristig neue Minderheitsaktionäre suchen. Dann muss die Mehrheit an das staatlich kontrollierte Finanzhaus Cassa Depositi e Prestiti verkauft werden. Schließlich geht man davon aus, dass sich trotz der Turbulenzen um Autostrade noch private Anleger für einen Börsengang finden.

Vorerst feiert man bei der Fünf-Sterne-Bewegung erst einmal, dass die verhassten Benettons auf eine Beteiligung von 10 bis 12 Prozent an den Autobahnen zurückgedrängt würden, danach ganz ausscheiden müssten. Der Ruf der Unternehmerfamilie steht ganz im Gegensatz zum unkonventionellen, progressiven Image, das man sich früher als Bekleidungsunternehmer gegeben hatte.

Künftig ist Rendite aber kein Kriterium mehr

Die Benettons standen in den 90er Jahren auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs als Bekleidungsunternehmer und wurden daher vom damaligen Generaldirektor des Schatzministeriums Mario Draghi umworben. Der wollte einen „stabilen Aktionärskern“ bei der 1999 vollzogenen Privatisierung der Staatsautobahnen. Dafür gab es dann verlockende Renditen.

Die Benettons wurden Milliardäre mit den Autobahnen. Kreative unternehmerische Ideen wie in ihrem – inzwischen darniederliegenden – Bekleidungsunternehmen haben sie für die Autobahnen nie entwickelt.

Die wurden effizient und gewinnorientiert geführt, so sehr, dass man auch an der Instandhaltung sparte. Künftig ist Rendite aber kein Kriterium mehr, Roms Politiker sprechen schon über Neueinstellungen, Bauprojekte und eine große Senkung der Autobahngebühren.