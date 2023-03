Aktualisiert am

Frankreichs Gewerkschaften wollen die Wirtschaft diese Woche in die Knie zwingen. Sie halten Macrons Rentenreform für ungerecht – und rufen zum Widerstand auf.

Streikende Schüler sitzen in Paris auf Mülltonnen vor ihrem Gymnasium. Bild: dpa

Die Uhr tickt. Nur noch bis Sonntagabend bleibt dem Senat als Oberhaus des französischen Parlaments Zeit, das umstrittene Rentenreformprojekt der Regierung von Präsident Emmanuel Macron zu debattieren. Anschließend dürfte sich über den Gesetzentwurf, der unter anderem die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre vorsieht, ein Vermittlungsausschuss beugen. Er setzt sich zusammen aus sieben Senatoren sowie sieben Abgeordneten des Unterhauses, der Nationalversammlung, in der wegen Tausender Änderungsanträge der linken Opposition nur über zwei der insgesamt 20 Artikel abgestimmt werden konnte.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Auch der Vermittlungsausschuss wird sich sputen müssen: Weil die Regierung das Rentensystem als Nachtragsgesetz zur Finanzierung der Sozialversicherung reformieren will, darf das Parlament laut Verfassung insgesamt nur 50 Tage debattieren. Am 26. März ist damit spätestens Schluss. Dann wäre das Vorhaben vorerst gescheitert, es sei denn, die Exekutive verknüpft den Gesetzentwurf mit der Vertrauensfrage oder drückt ihn per Rechtsverordnung durch.