Frankreich streikt : „Eine Katastrophe“

Bevor der siebzehnte Streiktag zu Ende geht, herrscht in Gonfreville-l’Orcher in der Normandie noch einmal reger Betrieb. Ein Auto nach dem nächsten macht in der Dunkelheit Halt. Männer mit Kurzhaarschnitt entsteigen ihren Wagen und begrüßen sich per Handschlag. „Prise de parole“, erinnert ein Vertreter der Gewerkschaft CGT die Anreisenden an die anstehende Ansprache und Abstimmung über den Fortgang des Streiks. Einige sind an diesem Donnerstagabend nur deswegen hergekommen, andere machen Station auf dem Weg zur Spätschicht, die derzeit ausschließlich Wartungs- und Sicherheitsarbeiten umfasst.

Etwa 50 Beschäftigte sind es schließlich, die sich vor dem Werkstor von Frankreichs größter Erdölraffinerie versammeln. Dass ihr Arbeitgeber Totalenergies zeitgleich mit den Gewerkschaftsspitzen zwei Autostunden entfernt in Paris Lohnverhandlungen führt, tut der abendlichen Basisdemokratie vor Frankreichs größter Erdölraffinerie keinen Abbruch. Wie in den vergangenen Tagen, haben zwei Abstimmungen heute schon stattgefunden, zur Frühschicht um 5 Uhr und zur Spätschicht um 13 Uhr. Beide Male sprach sich eine deutliche Mehrheit dafür aus, die Produktion weiterhin ruhen zu lassen.

Um 21 Uhr ergreift David Guillemard das Wort. „Wir blockieren nicht das Land“, beteuert der lokale CGT-Delegierte in rot-gelber Warnweste, „sondern machen von unserem in der Verfassung niedergeschriebenen Streikrecht Gebrauch“. Wenn einer blockiere, dann die Geschäftsführung. 10 Prozent Lohnplus statt der angebotenen 6 Prozent brauche es. Totalenergies, das dank sprudelnden Öl- und Gasgewinne im ersten Halbjahr mehr als 10 Milliarden Euro Nettogewinn erzielte, wolle weder seine Mitarbeiter gebührend am „monströsen Ergebnis“ und „Reichtum“ teilhaben lassen noch für die Inflation kompensieren, schimpft Guillemard. Da könne man nicht klein beigeben.

Seine Kritik findet Zuspruch unter den anwesenden Kollegen. Das Votum fällt an diesem Abend abermals eindeutig aus. Ein paar Gegenstimmen, ansonsten Zustimmung zur Streikfortsetzung. Die Produktion wird also erst einmal weiter ruhen in der normannischen Großraffinerie. CGT-Mitglieder haben dort die Mehrheit, deshalb können sie sie lahmlegen. Schnell löst sich die Versammlung vor dem Werkstor auf. Inklusive Verwaltung und Petrochemie zählt der Standort von Totalenergies rund 1500 Mitarbeiter zuzüglich mehrerer Tausend Fremdarbeiter. Knapp 20 Prozent des französischen Diesels wird allein hier hergestellt.

Die letzte Lieferung liege zehn Tage zurück

Frankreich kommt damit nicht zur Ruhe. Erst gab es vereinzelte Arbeitsniederlegungen bei Konzernen wie Autohersteller Stellantis, dann in mehreren Kernkraftwerken und nun haben die Gewerkschaften den kommenden Dienstag auch noch zum „nationalen Streiktag“ erklärt, an dem sie unter anderem Busse, Bahnen und Metros lahmlegen wollen.

Vor allem aber der Streik in den Raffinerien hält die Republik in Atem. Er hat Frankreich längst einen „heißen Herbst“ beschert, wie ihn manch einer auch in Deutschland fürchtet. Eine Woche vor Beginn der Schulferien werden an vier von sieben französischen Standorten nach wie vor kein Benzin und Diesel produziert. Zudem stehen sechs große Kraftstoffdepots still. In zweien haben die Behörden zur Sicherung der Grundversorgung und öffentlichen Ordnung schon einige Dienstverpflichtungen angeordnet, weitere könnten folgen.

Viele Tankstellen warten weiterhin verzweifelt auf Nachschub. Nach Angaben des französischen Energieministeriums hatte am Donnerstagabend landesweit nach wie vor fast jede dritte Tankstelle mindestens einen Kraftstoff nicht im Angebot – trotz der Freigabe strategische Reserven, verstärkter Einfuhren und der Lockerung des Sonntagsfahrverbots. Ein Grund für die anhaltende Krise sei ein „Überverbrauch“ von mehr als 50 Prozent in einzelnen Vertriebsstrukturen, also Hamsterkäufe, heißt es von Regierungsseite. Und selbst wenn die Produktion in der Normandie wieder anlaufen sollte, dürfte es mindestens eine Woche dauern, bis sich die Versorgungslage normalisiert.