Großbritannien : Streikchaos im englischen Gesundheitswesen

Zu Beginn des Großstreiks von mehr als zehntausend Rettungssanitätern, Notärzten und Krankenwagenfahrern am Mittwoch hat der britische Gesundheitsminister Steve Barclay den Gewerkschaften schwere Vorwürfe gemacht. Sie gefährdeten Menschenleben mit ihrem Streik und hätten sich bewusst entschieden, Patienten Schaden zuzufügen, schrieb Barclay. Aus den Gewerkschaften GMB, Unite und Unison wurden die Vorwürfe als Lüge und Panikmache zurückgewiesen. Tatsächlich aber spitzte sich die Situation im britischen Gesundheitswesen NHS weiter zu.

Die Rettungssanitäter in England und Wales sind am Mittwoch erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten in einen ganztätigen Streik getreten. Zwar fuhren sie Einsätze zu Patienten in akutester Lebensgefahr. In vielen Bezirken reagierten die Dienste aber nicht mehr auf Notrufe der Kategorien zwei bis vier. Die Kategorie zwei umfasst Hilferufe von Menschen mit einem Herzinfarkt, Schlaganfall oder schweren Verbrennungen. Zu den Kategorien drei und vier gehören etwa Knochenbrüche und weniger gefährliche Krankheiten.

Wenn kein Rettungswagen geschickt wurde, sollten sich die Betroffenen selbst einen Transport ins Krankenhaus per Taxi oder mit Hilfe von Verwandten oder Nachbarn organisieren, so der Rat des NHS. Ein Gesundheitsstaatssekretär hatte zuvor die Bevölkerung aufgerufen, alle „riskante Tätigkeiten“ am Streiktag zu vermeiden. Professor Stephen Powis, der medizinische Direktor des NHS England, warnte davor, bei Weihnachtsfeiern „sturzbetrunken“ zu werden und unnötigerweise in der Notaufnahme zu landen.

Soldaten als Ersatzfahrer

Die Regierung hat bis zu 700 Armeeangehörige als Ersatzfahrer für Rettungswägen abgeordnet. Diese haben aber kaum Erfahrung als Krankenwagenfahrer und dürfen auch nicht mit Blaulicht oder erhöhter Geschwindigkeit fahren. Aus der Armee war zu hören, dass die Situation „verrückt“ sei. In London waren nur etwa 200 statt wie sonst üblich 400 Krankenwagen im Einsatz, die meisten mit Soldaten am Steuer. Der Rückstau an Krankentransporten könnte noch bis Weihnachten zu Engpässen führen. Am 28. Dezember planen die Rettungsfahrer einen weiteren Streiktag.

Diese Woche waren schon bis zu 100.000 Krankenschwestern und Pfleger am Dienstag abermals in einen ganztätigen Streik gegangen. Ihre Gewerkschaft, das Royal College of Nursing (RNC), fordert 19 Prozent mehr Lohn. Die Regierung bietet 1400 Pfund (1600 Euro) mehr Lohn, das sind durchschnittlich etwa 4,5 Prozent Gehaltserhöhung rückwirkend für dieses Jahr, für die unteren Lohngruppen im NHS bis zu 9 Prozent.

Premierminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Barclay zeigten sich entschlossen, dass es bei dieser Zahlung bleiben solle. Diese entspricht der Empfehlung der Fachleute der unabhängigen Lohnkommission für den Gesundheitsbereich. Angesichts einer Inflationsrate von zuletzt mehr als 10 Prozent fordern die Streikenden indes deutlich mehr.

„Wie Dreck behandelt“

Die Mitarbeiter der Rettungsdienste verdienen indes deutlich mehr als normale Krankenschwestern und Pfleger. Der NHS gibt den durchschnittlichen Verdienst von Rettungssanitätern in England aktuell inklusive Zulagen mit 46.643 Pfund an. Das Einstiegsgehalt einer Krankenschwester liegt bei 27.000 Pfund, mit vier Jahren Berufserfahrung erhalten sie 33.000 Pfund, mit Zusatzqualifikationen 47.000 Pfund. Hinzu kommen immer noch mehrere tausend Pfund Zulagen.

Sharon Graham, die Vorsitzende der Unite-Gewerkschaft, kritisierte die Regierung, sie würde die Krankenhausmitarbeiter „wie Dreck behandeln“. Gewerkschaftsvertreter werfen der Regierung vor, sie sei am Streik schuld, da sie Gehaltsverhandlungen verweigere. Aus Regierungskreisen heißt es, die geforderten Lohnerhöhungen würden Mehrkosten von mehr als zehn Milliarden Pfund bedeuten und dazu führen, dass Ressourcen in anderen Bereichen der Krankenhäuser und des Gesundheitsdienstes fehlten. Diese Zahlen sind zwischen Regierung und Gewerkschaften umstritten. In Schottland hat die Regionalregierung 7,5 Prozent mehr Lohn angeboten, die Krankenschwesterngewerkschaft lehnte dies nun aber ab.

Der NHS, mit gut 1,5 Millionen Be­schäftigten der größte Arbeitgeber Großbritanniens, gilt seit Jahren als unterfinanziert. Corona hat die Belastungen im Gesundheitsdienst noch verschärft. Mittlerweile stehen mehr als sieben Millionen Patienten auf Wartelisten, die auf einen Termin für eine Untersuchung oder Behandlung warten. Die Wartezeiten in den Notaufnahmen haben sich zuletzt auch stark erhöht. Im NHS sind etwa 130.000 Stellen, also fast jeder zehnte Arbeitsplatz, nicht besetzt. Es fehlen auch Zehntausende Pfleger.

Die NHS-Führung warnte, dass weitere Arbeitskämpfe in den Krankenhäusern jetzt zum schlechtesten Zeitpunkt kä­men. Matthew Taylor, Chef der NHS-Konföderation, warnte, dass die Krankenhäuser sich einen Winter voller Streiks nicht leisten könnten. Die Hospitäler sind mit der Grippewelle, Corona-Fällen und dem Druck in den Notaufnahmen derzeit schwer unter Druck. Die Chefin des Royal College of Nursing, Pat Cullen, hat eine „schnelle Lösung“ mit einer möglichen Bonuszahlung zu Weihnachten zurückgewiesen. Wenn die Regierung bis Freitag kein besseres Angebot vorlege, werde die Gewerkschaft über neue Streiks im Januar entscheiden.