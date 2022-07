Lufthansa : Pilotenstreik im August möglich

Aktualisiert am

Im von Engpässen gekennzeichneten Sommer droht der Lufthansa ein Streik. Die Vereinigung Cockpit lässt Piloten in einer Urabstimmung bis zum Monatsende darüber entscheiden.

Nach Flugstreichungen wegen branchenweiten Engpässen in der Luftfahrt drohen der Deutschen Lufthansa nun auch Ausfälle durch einen Streik. Der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ist nach sechs Tarifverhandlungsrunden ohne Einigung der Geduldsfaden gerissen. Die Gewerkschaft leitet eine Urabstimmung ein, an deren Ende Streiks stehen können.

Nach Informationen der F.A.Z. soll die Abstimmung noch am heutigen Donnerstag angestoßen werden und dann bis zum 31. Juli laufen. Sofern 70 Prozent der stimmberechtigten Gewerkschaftsmitglieder für Arbeitsniederlegungen stimmen, wären schon Anfang August Streiks möglich.

Die Gewerkschaft hatte am Ende des vergangenen Jahres den Vergütungstarifvertrag für die Piloten der Kernmarke Lufthansa und von Lufthansa Cargo mit Wirkung zum 30. Juni gekündigt. Damals schwang eine Verstimmung mit, dass Gespräche über eine Anschlussvereinbarung auf einen auslaufenden Krisenpakt in der Corona-Pandemie festgefahren waren. Aus Sicht der Gewerkschaft hat es bis heute keine Annäherung geben, wofür die VC Lufthansa verantwortlich macht.

Gewerkschaft vermisst Konzernangebot

„Wir waren über alle Verhandlungsrunden sehr geduldig“, heißt es in VC-Kreisen. Der Konzern habe in den bisherigen Gesprächsterminen aber kein eigenes Angebot vorgelegt. Stattdessen sei viel Zeit darauf verwendet worden, die Gewerkschaftsforderungen zu diskutieren, ohne sich abschließend dazu zu positionieren.

„Der Arbeitgeber konnte oder wollte sich bisher nicht dazu äußern, ob er bereit ist, sich auf unsere Forderungen einzulassen“, heißt es in einem VC-Mitgliederrundschreiben, das der F.A.Z. vorliegt. Gewerkschaftsintern ist von einer Verzögerungstaktik des Konzerns die Rede.

Die VC fordert im Kern für die Piloten eine Gehaltserhöhung um 5,5 Prozent rückwirkend zum 1. Juli. Vom kommenden Jahr an solle ein automatischer Inflationsausgleich greifen. Dazu kommen Punkte wie die Forderung nach einer „einheitlichen Vergütungsstruktur“ und Anpassungen für Ko-Piloten.

Lufthansa beteuert Einigungswillen

In eine Vereinbarung, die eine Verknüpfung der Vergütung mit der Teuerung vorsieht, hatte die Tochtergesellschaft Eurowings eingewilligt. Da dort die Einigung vor dem starken Anziehen der Inflation geschlossen wurde, dürften auf Arbeitgeberseite – vorsichtig gesagt – nicht mehr alle mit dem Ergebnis glücklich sein.

Lufthansa beteuert derweil, für die Piloten der Kernmarke eine Lösung in Verhandlungen finden zu wollen. „Wir wollen gemeinsam zukunftsfähige Lösungen erarbeiten, die sowohl die erhöhte Inflation als auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens berücksichtigen“, sagte ein Konzernsprecher. Auch in VC-Kreisen würde das bevorzugt. Doch für den Fall, dass es nicht gelingt, das Tempo hin zu einer Einigung zu erhöhen, will man Anfang August streikbereit sein.

Unabhängig vom Streit über die künftigen Gehälter besteht ein weiteres Konfliktthema. Lufthansa hatte im vergangenen Dezember eine sogenannte Perspektivvereinbarung gekündigt. Die schrieb fest, dass mindestens 325 Flugzeuge von Piloten geflogen werden, die dem Konzerntarifvertrag unterliegen. Die Flottenzusage habe man nicht aufrechterhalten können. „Absehbar wird es weniger Nachfrage geben“, hatte der Konzern damals den Schritt begründet.

Zuletzt soll Vorstandschef Spohr jedoch intern geäußert haben, dass die Kündigung nicht nötig gewesen wäre, wenn man damals etwas optimistischer gewesen wäre. Zum Missfallen der VC treibt der Konzern aber Pläne für eine neue Tochtergesellschaft mit abweichenden Tarifkonditionen voran.