F.A.Z. exklusiv : Kommt jetzt das Ende der illegalen Streamingseiten?

Die Internetseite Serienstream.sx ist bei Serienliebhabern bekannt und geschätzt: Rund acht Millionen Mal wird sie im Monat aufgerufen, je nach Ranking gehört sie zu den Top-100-Internetseiten in Deutschland. Denn sie hält, was sie verspricht: Ein unerschöpfliches Reservoir an Serien und Filmen hält sie bereit, einfach in der Handhabung und noch dazu kostenlos. Doch für deutsche Nutzer ist das Angebot seit diesem Donnerstag unerreichbar. Die Sperre ist der Preis für die systematischen Urheberrechtsverletzungen, die unbekannte Betreiber aus sicherer Distanz begangen haben, fernab von jeder zivil- oder strafrechtlichen Verantwortung.

Die Sperre könnte man als kleinen Durchbruch für die betroffenen Filmproduktiongesellschaften sehen, denen Internetplattformen wie Serienstream.sx schon seit Jahren ein Dorn im Auge sind. Aber sie ist weit mehr als das. Nach Informationen der F.A.Z. ist dies der Auftakt für eine ganze Reihe von Sperren, die sich in den kommenden Monaten durch das Internet ziehen werden und Internetseiten treffen wird, die ganz offenkundig und ungeniert ihr Geschäft mit Urheberrechtsverletzungen machen – was weit über das reine Streaming hinausgehen kann.