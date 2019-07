Ein Foto, bitte. Die Bewohner der Pariser Rue Cremieux sind die Schnappschuss-Leidenschaft von Urlaubern leid. Nachdem vor zwei Jahren Touristen die Seitenstraße mit den bunt gestrichenen Fassaden entdeckten und Fotos auf Bilderplattformen wie Instagram veröffentlichten, ist es mit der Ruhe vorbei. Jetzt fotografieren dort die Massen. Auch auf dem norwegischen Trolltunga-Felsvorsprung lässt sich die Einsamkeit der Fjorde nur noch abbilden, wenn Urlauberscharen hinter dem Fotografen stehen bleiben. Die heimelige, bunte Straße, die unberührte Natur Norwegens – Urlauber suchen das, doch weil sie es gefunden haben, gibt das Erlebnis nicht mehr, es lässt sich nur noch für das Foto inszenieren.

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Was sich in der Gasse und auf der Felsspitze im Kleinen zeigt, kennen die Bewohner von Venedig im Großen. Um die Flut an Touristen zu stoppen, dachte sich der Bürgermeister ein Gegenmittel aus: Wenn die Zahl der Besucher den Wert von 20 Millionen überschreitet, wird für die Visite von Markusplatz und Rialtobrücke Eintritt fällig. So lautete jedenfalls der Plan von Luigi Brugnaro. Zunächst drei Euro, später sechs Euro und an Spitzentagen sogar zehn Euro. Im Kern der Altstadt von Venedig leben gegenwärtig weniger als 40.000 Einwohner. Doch an Spitzentagen quetschen sich dreimal so viele Gäste durch die engen Gassen. „Wir wollen die Stadt verteidigen“, erklärt der Bürgermeister seinen Vorstoß. Doch Taten folgten den Worten bislang nicht. Venedig hat zum zweiten Mal die Einführung der Gebühr verschoben. Erst sollte ab Mai kassiert werden, dann ab September, nun ist nicht sicher, ob in diesem Jahr überhaupt ein Tagesbesucher zahlen muss. Man benötige mehr Zeit für die Umsetzung, wolle sich genug Zeit für die Prüfung der technischen Aspekte nehmen, hieß es.