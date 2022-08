Londoner Juristen-Streik : Englands Justiz droht der Kollaps

Aktualisiert am

Die Strafjustiz in England und Wales droht kommenden Monat gelähmt zu werden, nachdem die Anwältevereinigung Criminal Bar Association (CBA) einen unbegrenzten Streik vom 5. September an beschlossen hat. Die Strafverteidiger klagen über viel zu geringe Löhne und fordern 25 Prozent Erhöhung.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Vor dem Parlament in London versammelten sich schon am Wochenende Hunderte Anwälte in ihren schwarzen Roben und mit den weißen Rosshaar-Perücken. „Junior-Anwälte verdienen weniger als der Mindestlohn“, stand auf Plakaten. Die 2400 Mitglieder der CBA haben mit großer Mehrheit für einen „unbegrenzten“ Dauerstreik gestimmt. Gerichte werden wohl wochenlang kaum arbeiten können.

Damit droht der Berg an unbearbeiteten Strafsachen in Großbritannien weiter zu wachsen. Er ist ohnehin schon während der Pandemie von 40 000 Fällen auf zuletzt knapp über 60 000 gestiegen. Darunter sind Tausende Fälle von Diebstahl, Raub, Körperverletzung und Vergewaltigungen. Der frühere Polizeidirektor von Manchester, Sir Peter Fahy, warnte, dass die hohe Zahl der verschleppten Fälle die öffentliche Sicherheit gefährde. Straftäter würden oft monate- oder jahrelang nicht vor Gericht gestellt.

„Gerechtigkeit in Geiselhaft“

Schon im Juni hatten die Strafverteidiger mit ersten Streiktagen begonnen. Jo Sidhu, Vorsitzender des Anwältevereins, warnte die Regierung nun, der Dauerstreik werde einen „verheerenden Effekt“ auf die Funktionsfähigkeit der Krongerichte haben. Justizminister Dominic Raab kritisierte, die Barrister würden „die Gerechtigkeit in Geiselhaft“ nehmen. Staatssekretärin Sarah Dines nannte den Streik unverantwortlich. Zeitungen wie die „Daily Mail“ zitieren empörte Opfer und ihre Angehörigen. Ein Prozess gegen mehrere Messerstecher wurde schon verschoben. Die Mutter des Mordopfers, Jasna Badzak, klagt jetzt, ihr Albtraum werde wegen des Streiks noch verlängert.

Aus Sicht der Anwälte ist es aber der Staat, der zu einer fundamentalen Krise der Justiz geführt habe. Anders als Wirtschaftsanwälte, die in der Londoner City schnell auf ein sechsstelliges Gehalt kommen, gelten die Strafverteidiger als die armen Kirchenmäuse unter den Anwälten. Die Regierung hat eine Erhöhung der vom Staat bezahlten Gebühren für die Pflichtverteidigermandate in Aussicht gestellt. Von Oktober an sollen die Gebührensätze um 15 Prozent steigen.

Mehr zum Thema 1/

Das bedeute 7000 Pfund Mehrverdienst für den durchschnittlichen Anwalt, behauptet die Regierung. „Wir bestreiten diese Zahlen, das ist eine totale Fiktion“, sagt hingegen James Rossiter, Strafverteidiger und Pressesprecher der CBA. In Wahrheit würden die Anwälte für Pflichtverteidigermandate – den Löwenanteil ihrer Arbeit – viel weniger verdienen. Höchstens 1000 Pfund bringe die versprochene Erhöhung dem durchschnittlichen Barrister – und sie gelte nicht für die Altfälle, deren Bearbeitung wohl noch zwei Jahre dauert.

Stundenlöhne von 5 Pfund

„Der Staat setzt die Gebührensätze so unglaublich niedrig, dass sie teils auf Stundenlöhne von 5 Pfund hinauslaufen“, klagt Rossiter. „Für die Vorbereitung einer Anhörung, etwa in einem Vergewaltigungsfall, die mindestens zwölf bis fünfzehn Stunden braucht, und dazu kommen noch Fahrtzeiten zum Gericht, bekommt man 88 bis 160 Pfund.“ Für ihre langen schriftlichen Eingaben bekämen die Anwälte gar nichts. „Real machen viele Anwälte oft 20 Stunden pro Woche unbezahlt.“

Die Regierung verweist auf eine Studie, wonach Strafanwälte durchschnittlich 65 000 Pfund Jahreseinkommen bekämen. Doch dies trifft nur auf erfahrene Anwälte zu, die mit schweren Fällen befasst sind, die besser bezahlt werden. Ganz anders sieht es für Berufsanfänger aus. „In den ersten drei Jahren ihrer Tätigkeit verdienen viele Junganwälte im Mittel 12 200 Pfund, das liegt unter dem Mindestlohn“, sagt CBA-Chef Sidhu. 40 Prozent der Junganwälte verließen den Beruf daher. Die Stimmung bei den Protesten vor Gerichten wie dem Old Bailey in London und den Krongerichten in Birmingham, Manchester, Leeds, Bristol und Cardiff schwankte denn auch zwischen Wut und Frustration.

Einer der Junganwälte ist Zayd Ahmad, der in London bei den Streiks dabei ist. Er praktiziert seit vier Jahren, vertritt vor allem Angeklagte in kleineren Diebstahls- oder Körperverletzungsprozessen. Manchmal tritt er auch als Ankläger für die Krone auf. Fünf Jahre haben Studium und Ausbildung bei der Bar Association gedauert. „Im ersten Jahr als Anwalt habe ich dann 16 000 Pfund verdient, jetzt 19 000 Pfund. Und das für durchschnittlich 55 bis 60 Arbeitsstunden je Woche“, erzählt er. „Davon kann ich nicht leben.“

Um sein Gehalt aufzubessern, sitzt er mehrere Tage in der Woche als Bereitschaftsanwalt in einer Polizeiwache, das bringt 75 Pfund je Abend. Eine sofortige Gebührenerhöhung um 15 Prozent würde nach CBA-Berechnung den Staat etwa 30 Millionen Pfund kosten. „Das ist doch ein winziger Betrag“, findet Ahmad. Andernfalls werde man eben lange streiken, sagt er. „Unser Streik wird die Regierung zum Einlenken bringen, andernfalls kollabiert das System.“