Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt haben wohl zu Netzausfällen geführt. Bild: Nerea Lakuntza

Als das Social-Media-Team um kurz nach neun Uhr Abends am Dienstag die Fotos twittert, ahnt noch niemand, welche Auswirkungen genau diese Baustelle am Mittwoch haben wird:

„Auch in 5m Tiefe ist unsere #Glasfaser nicht in Sicherheit vor Betonbohrern“, schreibt die Telekom dort. Und: „Aufgrund der erheblichen Schäden und Situation auf der Baustelle wird die Behebung äußerst schwierig.“ Vier Glasfaserkabel des größten deutschen Telekommunikationskonzerns sind bei Bauarbeiten an einer Gleisstrecke der Deutschen Bahn in Frankfurt „durch ein beauftragtes Bauunternehmen gegen 19 Uhr„ beschädigt worden, bestätigt die Deutsche Bahn. Das spüren am Mittwoch nicht nur die am Frankfurter Flughafen gestrandeten Passagiere der Lufthansa, die von der IT-Störung betroffen sind, sondern auch viele Kunden der Telekom vor allem in nördlichen Stadtteilen Frankfurts.

„Zug um Zug wieder ans Netz“

Die Nacht über haben Techniker an der Baustelle durchgearbeitet, um die Schäden zu beheben, heißt es von der Telekom. Erschwert worden sei die Reparatur dadurch, dass auch noch Beton über die Kabel gegossen worden sei. Ein Sprecher sagte am Morgen, dass die Spleißarbeiten beginnen. Das bedeutet, dass die Kabelenden der stückweise verlegten Glasfaser verbunden werden. „Damit gehen die betroffenen Mobilfunksender und Kunden Zug um Zug wieder ans Netz.“

In der Regel sind klassische Glasfaser-Erdkabel bis zu sechs Kilometer lang, darin liegen dann vier Kabel mit jeweils zwölf Einzelfasern. An einem Glasfaserkabel können gut 400 Haushalte mit jeweils 100 Mbit/Sekunde hängen. Allerdings natürlich nur, wenn es nicht durchtrennt ist. Die Reparatur ist wegen der vielen Fasern aufwendig: Jeder Faserkern ist von einem Mantel umschlossen, der wiederum von einer Schutzschicht umgeben ist, die in einer Hülle liegt.

Diese Hülle misst 250 Mikrometer – also etwa doppelt so breit wie ein menschliches Haar. Um die Fasern zu verbinden brauchen die Techniker eine sogenannte Fusionsspleißstation. Das Schweißgerät vermisst die Enden der Fasern, die verbunden werden sollen, und führt sie zusammen.

Noch vollkommen unklar ist, wie es dazu kommen konnte, dass ein Schaden auf einer Baustelle der Deutschen Bahn an einem Glasfaserkabel der Deutschen Telekom dazu führen kann, dass die gesamte IT der Deutschen Lufthansa gestört ist. In der Regel sind IT-Systeme redundant aufgebaut. Rechenzentren, von denen es in Frankfurt angesichts der Nähe zum Internetknoten De-Cix viele gibt, etwa haben neben mehreren, unabhängig voneinander geschalteten Stromleitungen auch Dieselgeneratoren, um im Falle eines großflächigen Ausfalls jederzeit wieder eine Verbindung herzustellen. Es ist freilich etwas anderes, wenn die Hardware durch ein Missgeschick abgetrennt wird, wie es im Fall der Glasfaser-Leitung war. Ein solch großflächiger Ausfall durch eine einzelne Baustelle ist jedoch ungewöhnlich.