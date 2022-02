Nationale Stillstrategie : Der wahre Preis der Muttermilch

Spätestens mit der Geburt des Kindes kommt diese Frage auf jede Mutter zu: Stillen oder Flasche? Was eigentlich eine sehr persönliche Entscheidung ist – schließlich nimmt das Stillen den Körper der Frau auf eine sehr intime Weise in Beschlag, und das über einen sehr langen Zeitraum –, macht die Gesellschaft Müttern nicht gerade einfach. Wie sie es machen, ist es falsch, scheint es. Wer dem Kind von Anfang an die Flasche gibt, gilt als Rabenmutter und steht sofort unter Rechtfertigungszwang. Entscheidet sich die Frau hingegen für das Stillen, soll das möglichst unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschehen. Wer im Café oder auf der Parkbank stillt, kann damit rechnen, dass sich jemand am Anblick der nackten Brust stört – oder voyeuristische Fotos macht. Diese Unsitte kommt offenbar so häufig vor, dass die britische Regierung gerade beschlossen hat, sie zukünftig unter Strafe zu stellen.

Und dann ist da noch die Frage nach der Dauer: Kann man guten Gewissens schon nach einem halben Jahr abstillen oder nach einem Jahr? Oder besser erst nach zwei Jahren, wie es die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt? Kein Wunder, wenn Mütter verunsichert sind, die zwar das Beste für ihr Kind wollen, aber sich fragen, welche Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheit sie dafür in Kauf nehmen müssen.