Stillstand wegen Corona : Warum die Italiener besser Krise können

Der Blick von Rom in Richtung Frankfurt offenbart plötzlich eine scheinbar verkehrte Welt: Die Italiener zeigen sich diszipliniert und bleiben fast ausnahmslos brav zu Hause. Die Straßen Roms sind ausgestorben, selbst auf den großen Verkehrsachsen ist kaum ein Auto zu sehen. Vor dem Supermarkt wartet geduldig eine Schlange auf Einlass, damit es drinnen kein Gedränge gibt. Die Wartenden mit Gesichtsmasken und Handschuhen stehen in drei bis fünf Meter Abstand quer über den Platz, und Neuankömmlinge fragen brav nach dem Ende der Schlange. Im Fernsehen werben Fußballstars und Schauspieler für Abstand und sagen: „Bleiben Sie zu Hause.“

Tobias Piller Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Im Kontrast dazu stehen die Bilder der vergangenen Tage aus Deutschland mit vollen Einkaufsstraßen, vom privaten Grillfest für die ganze Nachbarschaft, dem Treff der jungen Mütter mit Kindern. Dazu kommen in den sozialen Netzwerken der Wohlstandstrotz und das Anspruchsdenken von Deutschen, die auch in der Krise auf nichts verzichten wollen.

Warum scheinen die Italiener nun wie ausgewechselt? Sind es nicht normalerweise die Italiener, die sich nicht um Regeln scheren, sich vordrängeln und vorsätzlich bei Rot über die Kreuzung fahren? Für Paolo Crepet, einen fernsehbekannten italienischen Psychologen und erfolgreichen Buchautor, liegt diese Verhaltensänderung daran, dass die Italiener einen Notstandsmodus haben, den sie allzu oft anwenden müssen. „Die Italiener erleben viele Katastrophen, Erdbeben, Überschwemmungen, Erdrutsche, und sie wissen davon auch aus der Geschichte, auch von Invasionen und Überfällen der Piraten“, sagt Crepet. „Die Italiener sind Kinder der Katastrophen, ihnen ist klar, dass sie mehr als anderswo davon getroffen werden können, und sie haben die Fähigkeit entwickelt, darauf eine kollektive Antwort zu geben.“ Sogar die Religion sei dafür von Bedeutung, meint der Psychologe: Während die Protestanten allein ihr Seelenheil suchen müssten, gebe es für Katholiken mehr gemeinschaftliche Riten.

„Die Italiener zeigen Angst und Verstand“

Während der im Abstand weniger Jahren wiederkehrenden Erdbeben gab es die Heldengeschichten von den Rettern, die unermüdlich in den Trümmern suchten. Nun verfolgt ganz Italien die verzweifelte Lage in den Krankenhäusern und Intensivstationen von Mailand und Bergamo. Das übliche Klein-Klein in der Öffentlichkeit um gewerkschaftliche Riten in der Krankenpflege zählt nicht mehr, denn das medizinische Personal arbeitet nun in verzweifelten Situationen rund um die Uhr.

Die ausführlichen Berichte von der Front im Kampf gegen das Virus und von den schwierigen Versuchen, noch mehr Intensivbetten einzurichten, sorgen für eine eigene Dynamik. „Die Italiener sind in ihrem Alltag so wie Leute, die unfähig sind, konstant mit 80 Stundenkilometern zu fahren. Aber wenn es nötig ist, fahren sie, als müssten sie mit einem Sportwagen einen Streckenrekord aufstellen“, sagt Gualberto Ranieri, ein italienischer Spitzenmanager, der lange in den Vereinigten Staaten gearbeitet hat. „Im Notfall sind Italiener sehr gut in der Lage, das Richtige zu tun, wenn sie ein Motiv dafür haben.“

Im Kampf gegen das Coronavirus spielt aber nun noch ein neuer Faktor eine Rolle: „Die Italiener zeigen Angst und Verstand", sagt Franco Tatò, ehemaliger Chef des italienische Strommonopols, von Italiens Medien mit dem Spitznamen „Kaiser Franz" versehen. „Es geht allen um den Schutz der eigenen Familie", meint Alessandro, Präsident einer Fondsgesellschaft mit Spezialisierung auf ethische Anlagen. Wenn den Italienern Egoismus vorgehalten werde, sei das oft ein Missverständnis. Es gehe immer noch um den Schutz der eigenen Familie, und das bedeute nun eben, zu Hause zu bleiben. Die Meinungsforschungsgesellschaft SWG bestätigt die Vermutungen: Von Januar bis Ende Februar sei die Zahl der Italiener, die Angst vor dem Virus hätten, zunächst auf 48 Prozent gesunken, dann mit den Ausgangsbeschränkungen auf 67 Prozent gewachsen. „In solchen Situationen wünschen sich die Italiener dann auch politische Führung und sind bereit, darauf zu vertrauen. Die politische Führungsspitze gewinnt in dieser Situation bei Meinungsumfragen", sagt Roberto Baldassari, Generaldirektor der italienischen Meinungsforscher MG Research. „Im Notfall zeigen sich die Italiener von ihrer besten Seite, aber die Not muss schon groß sein." Größter Wunsch von Baldassari wäre, dass ein Stück von dem derzeit geübten Bürgersinn auch später in den italienischen Alltag übertragen wird. Doch sein Kollege, Meinungsforscher Nicola Piepoli, zeigt sich pessimistisch: „Die Rollenerwartungen im Alltag sind anders, und die Italiener benehmen sich auch so."

