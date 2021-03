Verantwortungseigentum : Stiftungsunternehmen vereinen Eigentum und Verantwortung

Mit Verve und großen Gesten werben die Befürworter einer „GmbH in Verantwortungseigentum“ für eine neue Rechtsform, die im Ergebnis eine Variante der altehrwürdigen GmbH wäre. Viel Kritik wurde an diesen Vorschlägen geübt, auch in dieser Zeitung. Unausgereift sei der Vorschlag, zu radikal und in sich nicht schlüssig. Um es vorwegzunehmen: Dieser Kritik ist im Ergebnis zuzustimmen.

Das zentrale inhaltliche Argument der Befürworter einer GmbH in Verantwortungseigentum lautet: Wenn ein Unternehmer sein Unternehmen unabhängig von der Familie in eine generationenübergreifende Selbständigkeit führen möchte, dann gibt es derzeit insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen, für junge Unternehmen und Start-ups keine einfache und passende Rechtsform. Insbesondere sei die Stiftung in ihrer gemeinnützigen Form ungeeignet, weil Stiftungsmodelle sich als zu aufwendig, bürokratisch und unflexibel erwiesen hätten. Die Bindung an die einmal formulierte Stiftungssatzung stehe zudem einem dynamischen Unternehmertum entgegen.