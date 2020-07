Vom Nobody zum Star : Wie werde ich berühmt?

Jeder Mensch wird ein Mal im Leben für 15 Minuten berühmt sein. Diese These stellte der Ausnahmekünstler Andy Warhol 1968 auf. Sie war schon damals Quatsch und ist es noch heute. Allerdings erhöhen soziale Medien wie Facebook, Instagram oder Tiktok auch für Otto Normalbürger die Chance, mit einem genialen Post berühmt zu werden. Und die Zeitgenossen legen sich ins Zeug! Millionen Menschen kennen die Zahl ihrer Follower genauer als ihren Hochzeitstag. In einer Zeit, in der Denkmäler niedergerissen werden, träumen noch viel mehr Menschen davon, aufs Podest zu kommen. Dort aber ist wenig Platz, echter Weltruhm ist nur sehr wenigen vergönnt.

Christoph Schäfer Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und Finanzen Online. F.A.Z.



Woran liegt das? Warum kennt fast jeder einen Albert Einstein oder den legendären Apple-Chef Steve Jobs? Wissenschaftler und Unternehmenslenker gibt es wie Sand am Meer. Wie haben diese beiden es geschafft, so viel bekannter zu werden als ihre Kollegen? Rainer Zitelmann hat darüber ein bemerkenswertes Buch geschrieben, das der F.A.S. vorab vorliegt. In „Die Kunst, berühmt zu werden“ untersucht der Historiker und Soziologe den Werdegang von zwölf weltberühmten Persönlichkeiten und geht der Frage nach, wie sie zu ihrem Kultstatus kamen.

Von wegen peinlich!

Das vielleicht beste Beispiel ist Albert Einstein. Sein Biograf Jürgen Neffe bezeichnet den Physiker als den „ersten globalen Popstar der Wissenschaft“. Das Lob, jemand sei „ein zweiter Einstein“, hat es bis heute zum Synonym für Genialität gebracht. Zweifellos war Einstein ein genialer Physiker. 1905 veröffentlichte er die spezielle Relativitätstheorie und 1916 die abgeschlossene allgemeine Relativitätstheorie (E=mc²). Der Kult um Einstein begann aber erst drei Jahre später, wie Zitelmann schreibt. Denn vorerst blieben Einsteins Überlegungen unbewiesene Theorie. Am 29. Mai 1919 aber maß Sir Arthur Eddington während einer Sonnenfinsternis die Lichtablenkung und bestätigte damit empirisch Einsteins Theorie. Am 6. November wurden die Ergebnisse verkündet. „In dieser Stunde“, notiert sein Biograf, „wird Albert Einstein ein zweites Mal geboren, als Legende und Mythos“.

Der Physiker tat alles, um diesen Mythos zu befeuern. Ein wunderbarer Beleg dafür ist jenes Foto, das ihn mit herausgestreckter Zunge zeigt. Ein Schnappschuss, könnte man meinen, dem Wissenschaftler vielleicht sogar peinlich. Von wegen! Das Foto entstand an Einsteins 72. Geburtstag. Die ursprüngliche Aufnahme zeigt ihn mit zwei anderen Personen. Einstein ließ deshalb einen Ausschnitt nur mit seinem Kopf herstellen und verschickte Abzüge an zahlreiche Kollegen und Bekannte. In der Folge gelangte das Motiv auf T-Shirts, Kaffeetassen und Poster.

Gerüchten zufolge soll Einstein sein Haar mit beiden Händen aufgewühlt und so den typischen Einstein-Look aufgefrischt haben, sobald sich Fotografen näherten. Um darüber hinaus ins Klischee des modisch verwirrten, aber genialen Wissenschaftlers einzuzahlen, ließ Einstein oft die Socken weg und das Hemd offen. Für noch mehr Schlagzeilen schritt er bei einer Filmpremiere gemeinsam mit Charlie Chaplin den roten Teppich ab. Seinen Hang zur Selbstvermarktung rechtfertigte Einstein damit, dass Personenkult zwar grundsätzlich negativ sei, in seinem Falle aber positiv, weil es in einer materialistischen Zeit doch gut sei, wenn Menschen zu Helden würden, deren Ambitionen im intellektuellen und moralischen Bereich lägen.