Steuerzahler-Schwarzbuch : Wo Steuergeld verschwendet wird

Überteuerter Ankauf von sanierungsbedürftigen Plattenbauten, ein nur an acht Tagen genutztes Gästehaus der Bundesregierung, ein Aussichtsturm, der nur wenige Jahre hält und nun abgerissen werden muss – drei Fälle aus dem Schwarzbuch 2019/2020 des Bundes der Steuerzahler zur öffentlichen Verschwendung. Schwerpunkt sind in diesem Jahr die Maßnahmen zur sozialen Wohnraumförderung, speziell der Erwerb von Wohnungen durch kommunale Gesellschaften.

Unter der Überschrift „Berlin zahlt astronomischen Kaufpreis für das Kosmosviertel“ berichtet der Interessenverband über das vermutlich schlechte Geschäft für die Hauptstadt. Im Februar 2019 habe eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft 1821 Wohnungen und 22 Gewerbeeinheiten von einem privaten Investor zurückgekauft. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, doch Berichten zufolge soll sich der Kaufpreis auf 250 Millionen Euro belaufen haben. Auf jeden Fall habe sich das Land Berlin mit einem Zuschuss beteiligt.

Der Bund der Steuerzahler schätzt den Quadratmeterpreis auf mindestens 2000 Euro, bei einem hohen Sanierungsbedarf. „Mit 250 Millionen Euro hätte Berlin rund 1000 neue Wohnungen zusätzlich bauen können“, gibt der Interessenverband zu bedenken. „In diesem Sinne warnen wir nicht nur vor Rückkauf-Aktionen, sondern auch vor der Idee, Enteignungen ins Spiel zu bringen. Abgesehen von der juristischen Einschätzung erkauft man dadurch weder neuen Wohnraum, noch wird das Wohnen sozial gestaltet“, meint Präsident Reiner Holznagel.

5 Millionen für 8 Tage

Kritisch beurteilt der Steuerzahlerbund ebenso die soziale Wohnraumförderung. Für die Zuschüsse und Zinssubventionen hätten Bund und Länder 2018 zusammen etwa 2,4 Milliarden Euro ausgegeben, ein Plus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dem stehe eine geringe Zunahme der dadurch geförderten Wohneinheiten von etwa 1,7 Prozent gegenüber. Zudem sei diese Politik wenig zielgenau. Schätzungen zufolge verfügen nur 46 Prozent der Haushalte, die in Sozialwohnungen leben, über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens. Im Umkehrschluss seien also 54 Prozent der Haushalte, die in einer Sozialwohnung lebten, nicht armutsgefährdet. Rund 8 Prozent verfügten sogar über ein Einkommen, das über dem mittleren Einkommen liege.

Im aktuellen Schwarzbuch stößt man auch auf das Gästehaus der Bundesregierung, das idyllisch in Brandenburg gelegene Schloss Meseberg. „Es kostet den Steuerzahler rund 5 Millionen Euro – Jahr für Jahr.“ Dabei brauche die Bundesregierung das Anwesen so gut wie gar nicht: „An durchschnittlich nur acht Tagen pro Jahr wurde das Gästehaus in den Jahren 2015 bis 2018 genutzt.“

Der Turmbau zu Jesberg

Auch über die Turmbauten zu Jesberg ist der Verband nicht begeistert: „Ein Aussichtsturm auf dem nordhessischen Wüstegarten war schon nach wenigen Jahren baufällig und soll wieder abgerissen werden“, berichtet der Steuerzahlerbund, der folgende Rechnung zu dem 2004 errichteten Objekt aufmacht. „Mit den insgesamt mindestens 400.000 Euro für Bau und Abriss des Kellerwaldturms sowie die Kosten des Rechtsstreits hätte man 567 Kilometer Wanderwege wie den Kellerwaldsteig entwickeln können.“

Unter dem Anreißer „Abgefahren: Bequem, aber teuer“ spießt das Schwarzbuch die Unterbringung der jüngst gegründeten bundeseigenen Autobahn GmbH, die künftig das Fernstraßennetz betreuen soll, an einer besonders edlen Adresse in Berlin auf. „Nach der Erweiterung der Büroflächen im Sommer 2019 ergeben sich monatliche Kosten je Quadratmeter von durchschnittlich 123 Euro, je potentiellem Arbeitsplatz von 1044 Euro.“ Wenn nächstes Jahr wie geplant 290 weitere Mitarbeiter hinzukämen, würden neue Mietflächen nötig.

Mehr zum Thema 1/

Natürlich fehlt auch das Fiasko mit der Pkw-Maut nicht. Der selbstgeschaffene Druck der Politik, nicht den Urteilsspruch des Europäischen Gerichtshofes abzuwarten, habe sich als Fehlentscheidung zu Lasten der Steuerzahler entpuppt, urteilt deren Interessenverband. So ständen Schadenersatzforderungen der gekündigten Auftragnehmer von mehreren 100 Millionen Euro im Raum. Die Kosten aus den Vorbereitungsarbeiten beziffert der Steuerzahlerbund auf rund 83 Millionen Euro.

Hart ins Gericht geht die Lobbyorganisation mit der Wohnungspolitik. Einerseits subventioniere der Bund Familien, die in die eigenen vier Wände investierten mit 1200 Euro je Kind und Jahr über zehn Jahre. Anderseits dürfte das gerade reichen, die fällige Grunderwerbsteuer zu zahlen. So bekomme eine Familie mit zwei Kindern insgesamt 24.000 Euro. Wenn sie eine Wohnung für 480.000 Euro kaufe, betrage die Grunderwerbsteuer bei einem Steuersatz von 5 Prozent ebenfalls 24.000 Euro. So verpuffe das Baukindergeld.