Steuerregelung : „Alkoholsteuer erhöhen“

Um übermäßiges Trinken einzudämmen, fordern die Grünen höhere Alkoholsteuern. „Die gesundheitliche Lenkungswirkung von Alkoholsteuern wird von der Bundesregierung nicht genutzt“, beklagte die Grünen-Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert-Gonther gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte ihre Fraktion eine Anfrage zu dem Thema an die Bundesregierung gestellt. Aus der Beantwortung geht hervor, dass die Steuern auf Bier, Spirituosen und Schaumwein zuletzt im Jahr 2001 erhöht wurden. Es gebe seitdem nicht einmal eine Orientierung an der Inflation, kritisierte Kappert-Gonther: „Laut Suchtexperten sind effektive Maßnahmen für die Alkoholprävention Werbebeschränkungen, höhere Preise und eine geordnete Verfügbarkeit.“ Statt auf höhere Steuern setzt die Bundesregierung auf Aufklärung. Diese zahle sich aus, heißt es in der Antwort. So sinke der Pro-Kopf-Verbrauch von Reinalkohol. Unter jungen Erwachsenen bis zu 25 Jahren sei der regelmäßige Konsum seit dem Jahr 2014 etwa konstant. Immer weniger Minderjährige hätten schon einmal Alkohol getrunken, das Rauschtrinken sei weniger verbreitet. Die Grünen halten dagegen, dass Deutschland mit einem Verbrauch von 10,6 Litern Reinalkohol je Person zu den Ländern mit hohem Konsum zähle. Die Regierung schrecke vor gesetzlichen Regelungen zurück, weil diese unpopulär sein könnten, vermuten die Grünen.