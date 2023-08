Aktualisiert am

Koalition will Wohnungsbau mit Steuererleichterung anschieben

Christian Lindner und Olaf Scholz bei einer Sitzung des Bundeskabinetts am 16.08.2023 Bild: dpa

Das Wachstumschancengesetz fällt üppiger aus, als zunächst gedacht. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat die von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) aufgezwungene Wartezeit vor dem Kabinettsbeschluss genutzt, um zwei neue Maßnahmen in den Gesetzentwurf zu packen. Damit wird die Wirtschaft nach Informationen der F.A.Z. um 7 Milliarden Euro entlastet – statt wie zuvor geplant 5,7 Milliarden Euro. Eine Staatssekretärsrunde hat am Montagabend die nachgeschobenen Maßnahmen gebilligt. An diesem Mittwoch kann damit das Kabinett den erweiterten Gesetzentwurf einvernehmlich beschließen.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Folgende Maßnahmen sind zusätzlich vorgesehen: Erstens soll der darniederliegende Wohnungsbau angeschoben werden. Hier sollen Investoren die Kosten schneller beim Finanzamt geltend machen können. Die Rede ist von einer „geometrisch-degressiven Abschreibung für Gebäude mit fallenden Jahresbeträgen“. Ein Satz von 6 Prozent soll für sechs Jahre bei der Absetzung für Abnutzung (AfA) gelten. Das damit verbundene Entlastungsvolumen beziffert die Bundesfinanzministerium auf 540 Millionen Euro.

Durch die stark gestiegenen Zinsen wurden viele Bauvorhaben erheblich teurer. Ein völliger Einbruch der Bauwirtschaft würde dringend benötigte Kapazitäten gefährden und die sozialen Probleme am Wohnungsmarkt verschärfen, heißt es zur Begründung. Die erleichterte Abschreibungsregelungen für den Wohnungsbau soll ab Baubeginn Oktober 2023 gelten – „also auch für Bauvorhaben, für die bereits eine Baugenehmigung vorliegt, die aber noch nicht begonnen wurden“, heißt es.

Mit der zweiten nachgeschobenen Maßnahme sollen Unternehmen Verluste aus der Vergangenheit stärker mit späteren Gewinnen verrechnen können. Über vier Jahre sollen sie nunmehr 80 Prozent verrechnen können – üblich sind 60 Prozent. In Lindners erstem Gesetzentwurf stand ein Schwellenwert von 70 Prozent für vier Jahre. Die großzügigere Entschärfung der Mindestgewinnbesteuerung entlastet den Mittelstand um 1,6 Milliarden Euro statt um 800 Millionen Euro.

Das Wachstumschancengesetz soll die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland verbessern. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem eine Investitionsprämie vor, eine gewinnunabhängige steuerliche Investitionszulage für Klimaschutz-Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz. Sie soll 15 Prozent der begünstigten Aufwendungen des Unternehmens betragen. Zudem soll befristet die Möglichkeit einer degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter eingeführt werden, die nach dem 1. Oktober 2023 angeschafft oder hergestellt worden sind. Darüber hinaus soll die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung verbessert werden