Steuererhöhungen : Reiche Norweger fliehen in die Schweiz

Reiche Norweger fliehen in die Schweiz

Höhere Abgaben treiben Millionäre und Unternehmer aus dem skandinavischen Land. In der Schweiz winkt ihnen ein besonderes Steuerprivileg.

Skipisten und ein Steuerprivileg: Vermögende Norweger hält es nicht länger in ihrem Heimatland. Sie zieht es in die Alpen. Bild: AFP

Das neue Jahr begann in Norwegen so, wie das alte geendet hatte: mit Meldungen über Millionäre, die das Land verlassen. Mehr als 30 der reichsten Personen Norwegens waren im vergangenen Jahr in die Schweiz und andere Staaten gezogen, um weniger Steuern zu zahlen. Darunter Besitzer von Fischölfabriken, Immobilienunternehmer, Reeder und Investoren. Oft handelt sich um die Erben der Gründergeneration. Anfang des Jahres kamen weitere hinzu. Darunter Eystein Sævareid Aase, der Erbe einer Kindergarten-Kette, sowie Kenneth Goovaerts Bern, Mitbegründer eines Unternehmens aus der Nahrungsmittelbranche. Von einem „Exodus“ der Reichen ist im Land deswegen die Rede.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. Folgen Ich folge



Der Grund dafür sind die Steuern. Die Regierung erhöhte die Vermögensteuer im vergangenen Jahr auf 1,1 Prozent ab einem Nettovermögen von 1,7 Millionen Norwegischen Kronen. Das entspricht 160 000 Euro. Gleichzeitig wurde die Abgabe auf Dividenden erhöht und der Abzug auf Aktien verringert. Zudem wurden die Regeln für eine sogenannte Exit-Steuer verschärft, mit der nicht-realisierte Gewinne in Norwegen besteuert werden, wenn Personen das Land verlassen.