Steuerberater im Gespräch : „Jedes Land ist die Steueroase eines anderen“

Steuerberater und Steuerrechtler sind ja eigentlich knüppeltrockene Berufe, inzwischen kann man damit aber immerhin in U-Haft kommen. Haben Cum-Ex, Panama Papers, Goldfinger, Mehrwertsteuerkarusselle das Image der Steuerberater beschädigt oder freuen Sie sich, dass Sie wenigstens auf diese Weise Berühmtheit erlangen?

Hendrik Wieduwilt Redakteur der Wirtschaft in Berlin, zuständig für „Recht und Steuern“. F.A.Z.

(Lacht) Nein, da freuen wir uns nicht drüber. Was Sie da erwähnen, ist überhaupt nicht das Geschäft derer, die ich vertrete. Wir sind 98.000 Steuerberater in Deutschland. Ungefähr 70 Prozent sind Einzelkanzleien mit bis zu vier Arbeitnehmern. Die beschäftigen sich mit so etwas nicht. Wenn Sie sich anschauen, wer dahintersteckt, sind es große internationale Kanzleien, in der Regel rechtlich geprägt, also eher Rechtsanwälte als Steuerberater im klassischen, mittelständischen Sinne. Zum Steuerberater kommt meist der Mandant mit einem betriebswirtschaftlichen Problem, Standortwahl oder Unternehmensnachfolge, und dann beraten wir individuell. Wir gehen nicht mit Katalogen von Sparmodellen zu unseren Mandanten. Wir haben Dauermandate. Viele meiner Mandate hat mein Vater schon gehabt.