Debatte um Soli und Co. : 14 Ideen für gerechte Steuern

Ob Einkommens-, Körperschafts- oder Lohnsteuer: In der Steuerpolitik braucht Deutschland dringend einen großen Wurf. Wie das Steuerrecht umstrukturiert werden könnte, erklärt ein Steuerexperte in 14 Punkten.

Die regelmäßig hochkommende Debatte um Soli und Spitzensteuersatz ist zu wenig. Es braucht einen großen Wurf in der deutschen Steuerpolitik. Um erfolgreich, wettbewerbsfähig und gerecht zu sein, bedarf das Steuerrecht in den nächsten Jahren einer vollkommenen Neustrukturierung. Auf der Steuerkonferenz der deutschen Wirtschaft am 13. und 14. Februar in Berlin werden, neben vielen anderen, solche steuerlichen Strukturfragen angesprochen. Schlagwortartig geht es um folgende Themen:

1. Die im Steuerrecht bestehende gegenseitige Verschränkung von Bundesgesetzgebung und Landesverwaltung, die wenigen Freiheiten der Landesgesetzgebung und das kommunale Hebesatzrecht führen zu Komplexitäten, Fehlanreizen sowie zur schädlichen Trennung von Einnahmen- und Ausgabenverantwortung. Wie in Amerika, der Schweiz und anderen Ländern sollten alle Gebietskörperschaften das freie Recht zur Steuererhebung haben. Die Umsatzsteuer wird auf Bundesebene geregelt und nach einem Schlüssel auf Bund, Länder und Kommunen verteilt. Der allein auf volkswirtschaftlichen Daten basierende Finanzausgleich wird durch diese Strukturänderung nicht ausgeschlossen.

2. Die Steuerdatenerhebung sollte durch eine alle Gebietskörperschaften repräsentierende Behörde für alle berechtigten Steuerdatenempfänger durchgeführt werden, so dass es nur eine Steuererklärung und nur eine Außenprüfung gibt.

3. Das derzeit diskutierte Modell, Personengesellschaften eine Option für die Körperschaftbesteuerung zu geben, kann nur ein Zwischenschritt sein. Richtig ist, dass auf die Dauer alle Unternehmen (unabhängig von der Rechtsform – auch Einzelkaufleute), die nicht sehr klein sind, der Körperschaftsteuer unterliegen.

4. Durch die gewünschte weitgehende Steuergesetzgebungshoheit der Länder und der Gemeinden gibt es keine herkömmliche Gewerbesteuer mehr. Der kombinierte für alle Unternehmen geltende Körperschaftsteuersatz von Bund, Ländern und Gemeinden (und gegebenenfalls in Zukunft auch der EU) sollte zwischen 14 und maximal 20 Prozent liegen. Die Umsatzsteuer (Normal- und begünstigter Satz) wird im Gegenzug erhöht. Warum dieser Vorschlag? Anders als häufig vorgebracht, trägt der Konsument nicht nur die Umsatz-, sondern auch die Körperschaftsteuer, wenn die jeweilige Steuer an den Kunden weitergegeben werden kann; wenn dies nicht geht, trägt der Eigentümer/Aktionär die jeweilige Steuer. Die Umsatzsteuer ist – positiv für den Export – exportneutral. Die Umsatzsteuer fällt – fiskalisch erwünscht – auch an, wenn ein Unternehmen Verluste macht.

Bei einer Erhöhung der Umsatzsteuer und Senkung der Körperschaftsteuer brauchte man die ertragsteuerlichen Verlustvernichtungsklauseln sowie die Mindeststeuer bei Nutzung von Verlustvorträgen nicht mehr. Durch die stärkere Betonung der Umsatzsteuer wird zudem dem Gedanken des Pillar 1 der OECD-Überlegungen zur digitalen Besteuerung Rechnung getragen, wonach den Marktstaaten ein höherer Steueranteil zukommen soll. Die Senkung der Körperschaft- und die Erhöhung der Umsatzsteuer würde dieses Ziel unterstützen.

Veränderungen bei der Einkommenssteuer

5. Das derzeitige Einkommensteuerrecht reflektiert das Modell einer Gesellschaftsordnung, die spätestens in Zeiten des digitalen Wandels nicht mehr zeitgemäß ist. Die Differenzierung zwischen den verschiedenen Einkunftsarten für Tätigkeiten (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständige und nichtselbständige Tätigkeit) ist überholt und gehört abgeschafft.