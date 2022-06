Mehr Steuern für Ölkonzerne : Gewinn ist Gewinn

Kaum ist der aktuelle Haushalt durch, wirft der Etat für 2023 Schatten voraus. Finanzminister Lindner (FDP) will mit der Vorlage noch vor der Sommerpause beweisen, dass die Ampel die Schuldenbremse – wie versprochen – wieder respektiert, ohne die Notfallklausel abermals zu ziehen. Für neue Wünsche ist damit kaum Platz, auch wenn sie im Koalitionsvertrag stehen sollten. Das hat bis in die Spitzen von SPD und Grünen nicht jeder verstanden. Nach SPD-Sozialminister Heil kündigt Fraktionschef Mützenich die nächste Entlastung „der Mitte“ an, wo kleine Subventionen schnell zu mehrstelligen Milliardenausgaben führen. Der grüne Agrarminister Özdemir pocht auf ermäßigte Mehrwertsteuer für Gemüse, um Ärmere zu entlasten und – fürsorglich – zu gesunder Ernährung anzureizen. Der Sozialverband VdK will nun vor Gericht für Rentner die 300 Euro Energiepauschale einklagen.

Begleitet wird das neue Wunschkonzert von vergifteten Vorschlägen an den Finanzminister, doch Steuern zu erhöhen. Natürlich „bloß“ für jene Unternehmen, denen der Krieg angeblich „Übergewinne“ beschert, locken SPD-Chef Klingbeil wie die grüne Doppelspitze. Im Auge haben sie die Mineralölkonzerne, die von der Unsicherheit am Ölmarkt profitieren.

Vergiftet ist die Idee nicht so sehr deswegen, weil sie der FDP ganz ohne Not den Bruch ihres zentralen Wahlversprechens nahelegt. Ein solcher Bruch kann nötig sein, wenn sich die Welt anders entwickelt als im Wahlkampf erwartet. Aber nachdem sich die Ampel mit Kreditermächtigungen vollgesogen hat, braucht es keine Steuererhöhungen. Im Gegenteil, muss nun alles unterlassen werden, was die Wirtschaft bremst.

Höhere Steuern wären für Unternehmen Gift, erst recht solche, die mit marktwirtschaftlichen Prinzipien brechen. Zu diesen gehört es, Gewinne gleich zu behandeln und nicht nach Branchen zu diskriminieren. Das öffnet der Willkür die Tür. Es sollte nicht im Belieben der Politik stehen, festzulegen, wann Gewinn „verdient“ ist und wann er abgeschöpft werden muss. Was ist mit Unternehmen, die vom Solarboom profitieren? Die FDP hat mehr als ein gutes Argumente auf ihrer Seite, um eine Übergewinnsteuer abzuwehren.