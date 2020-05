Gespräch mit Stephan Weil : „Bin massiv enttäuscht von der Fleischindustrie“

Aktualisiert am

Niedersachsens Ministerpräsident verteidigt Kaufprämien für Dieselautos und skizziert, wie die Wirtschaft in Gang gebracht werden soll. Den Fleischherstellern kündigt er Konsequenzen an.

Der Virus treibt ihn um: Stephan Weil während eines Besuchs des Helmholtz-Zentrums in Braunschweig. Bild: AFP

Herr Ministerpräsident, wie lange kann der Staat die Einkommen absichern, während es keine Wertschöpfung gibt?

Nicht lange. Deshalb kommt es darauf an, dass wir schnell kräftige Impulse setzen und die Konjunktur in Gang bringen. Um das am Beispiel der Autoindustrie deutlich zu machen: Es geht nicht um lang laufende Hilfsprogramme. Wir brauchen attraktive Kaufanreize, damit sofort eine Hebelwirkung entsteht.

Während die Politik über Corona-Lockerungen berät, fürchten Experten eine zweite Infektionswelle. Wie groß ist die Gefahr eines abermaligen Stillstands?

Es gibt Viren, die brennen beim ersten Mal aus und verschwinden, sagen mir Experten. Es gibt auch Viren, die kommen wieder, und es gibt Viren, die kommen zwar wieder, aber jedes Mal schwächer. Weil es keine Erfahrungen mit Covid-19 gibt, lautet die Antwort der Experten: Wir wissen es nicht. Das finde ich plausibel. Wir können aber nicht warten, bis wir es wissen, weil wir unsere Wirtschaft nicht so lange tiefkühlen können.