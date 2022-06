Raffinerien : Hier steckt das Geld der Autofahrer

Das Urteil stand für viele schon fest, bevor der Tankrabatt überhaupt eingeführt war: Dieses Geld sacken die Ölkonzerne ein. Wenige Tage vor der Einführung stieg der Benzinpreis, und der Argwohn war groß: Das machen die doch nur in Vorbereitung des Tankrabatts.

Dass der Tankrabatt nicht wirke, wurde zum allgemeinen Konsens. Inzwischen sieht die Lage aber anders aus. Gleich zwei unabhängige wissenschaftliche Schnellschätzungen kommen zum Schluss, dass der Tankrabatt wohl doch fast vollständig bei den Kunden ankam. Die eine lieferte Anfang der Woche das Ifo-Institut in München, die andere am Donnerstag die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, der noch niemand zu große Nähe zur FDP unterstellt hat, die den Rabatt in der Koalition durchgesetzt hat. Schnitzer kam zu dem Schluss: Vom Benzin-Rabatt seien 90 Prozent bei den Kunden angekommen, rund vier Cent pro Liter seien bei den Ölkonzernen geblieben. Vom Diesel-Rabatt seien vielleicht sogar 102 Prozent bei den Kunden angekommen. Das ermittelten die Wissenschaftler durch den Vergleich mit Benzinpreisen in Frankreich. Die F.A.S. hatte vergangenen Sonntag berichtet: Auch der internationale Börsenpreis für Benzin entwickelte sich so ähnlich wie der in Deutschland oder Frankreich. So ist es häufig mit dem Benzinmarkt: Er lädt zu Missverständnissen ein, wenn man die Marktmechanismen nicht genau kennt. Und das hat Folgen für die Bewertung des Geschehens.

Warum Tankstellen Wettbewerb haben können

Das erste Missverständnis: Wenn sich Preise unterschiedlicher Tankstellen im Gleichschritt bewegen, dann muss das nicht bedeuten, dass die Preise abgesprochen sind. Harte Konkurrenz kann ebenso dazu führen, dass Preise sich einander annähern. Das zweite Missverständnis: Märkte mit wenigen großen Firmen, sogenannten Oligopolen, sind nicht immer arm an Wettbewerb. Auch die Supermärkte sind Oligopole, und über mangelnde Konkurrenz hat sich da noch niemand beklagt.

Wie sich die Tankstellen heute benehmen, hat der französische Mathematiker Joseph Bertrand schon 1883 beschrieben. Damals entwickelte er ein Modell wirtschaftlicher Oligopole, in dem die Preise sich im Kreis bewegen: Immer sinken sie ein bisschen, bis sie schlagartig wieder steigen. So geschieht es heute mit Benzin und Diesel mehrmals am Tag. Bertrand kannte dafür mehrere Voraussetzungen: Die Anbieter konkurrieren zwar über den Preis, aber auch der billigste Anbieter kann nicht den ganzen Markt übernehmen. Und: Die Anbieter wollen sich das Leben nicht leicht machen, sondern miteinander konkurrieren.

Eine Ausnahme gibt es : Wenn mehrere Tankstellen in einer Region ihre Preisfindung ihrem Computer übergeben haben, dann wachsen ihre Gewinnspannen im ersten Jahr. Ein internationales Forscherteam hat das untersucht und glaubt, dass die Computer mit der Zeit lernen, einander nicht das Leben schwer zu machen. Trotzdem bleibt der Wettbewerb der Tankstellen größer, als man denkt: Von den rund 14 000 Tankstellen in Deutschland sind zwar rund 45 Prozent in der Hand der vier größten Unternehmen Aral, Shell, Total und Esso. Aber es gibt auch etwa 2800 freie Tankstellen, die nicht an große Ölkonzerne gebunden sind. „Wenn sich nun die Ölmultis darauf verständigen würden, gemeinsam die Preise an den Tankstellen hoch zu halten, dann müssten sie befürchten, dass die vielen freien Tankstellen sie unterbieten und so Kunden abwerben“, gibt der Düsseldorfer Ökonom Justus Haucap zu bedenken. „Da gibt es einen relativ intensiven Wettbewerb.“