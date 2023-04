Steigende Zinsen : Britische Notenbank erwartet hohe Verluste

Aktualisiert am

Weil die Zinsen steigen und die Kurse fallen, könnte das Anleihekaufprogramm der Bank of England zu Nettoverlusten von 100 Milliarden Pfund führen. Das belastet den Staatshaushalt und die Steuerzahler.

Sitz der Bank of England in London Bild: Reuters

Die Bank of England erwartet Verluste in dreistelliger Milliardenhöhe aus ihrem Anleihekaufprogramm, weil die Zinsen gestiegen und die Kurse damit gefallen sind. Bis zum Jahr 2033 werden im zentralen Szenario die Netto-Verluste auf 100 Milliarden Pfund wachsen. Diese Summe müsse das Finanzministerium bis dahin der Zentralbank zum Ausgleich überweisen, heißt es in einer neuen Prognose, die im vierteljährigen Bericht zur sogenannten „Asset Purchase Facility“ (APF) enthalten ist.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London.

Seit Beginn des „Quantitative Lockerung“ genannten Programms im Jahr 2009 bis Ende 2022 hatte die Bank of England mit den gekauften Anleihen Gewinne gemacht, teils aus den Zinsen, teils Kursgewinne, und diese laufend an den Fiskus ausgeschüttet. Die Zentralbank spricht von kumulativ 123,8 Milliarden Pfund bis Ende September. Die Zinswende wird nun aber das Bild ändern.

Ende März hielt die Bank of England aus ihrem APF-Kaufprogramm Anleihen im Wert von 824 Milliarden Pfund. Seit vergangenem Jahr hat sie begonnen, Anleihen nach und nach zu verkaufen und den Bestand damit langsam abzubauen. Jedes Jahr sollen Wertpapiere für 80 Milliarden Pfund veräußert werden.

Ein Mix aus sinkenden Zinseinnahmen und Kursverlusten

Die Cash-Flow-Verluste der Bank errechnen sich aus der Kombination aus sinkenden Zinseinnahmen und Kursverlusten, da sie die Anleihen teils zu sehr viel höheren Kursen als der gegenwärtige Wert erworben hat. In zehn Jahren könnten die Verluste so groß geworden sein, dass unter dem Strich – also inklusive der früheren 123,8 Milliarden Pfund Gewinne – ein Minus von rund 100 Milliarden Pfund steht.

Die Bank of England betont in ihrem Bericht, dass „mit Blick auf die Zukunft die künftigen Zahlungsströme (Cash Flows) unsicher und hochgradig sensitiv sind“, je nachdem welche künftigen Marktzinssätze und welches Tempo beim Abbau des Portfolio man annimmt. In einem Szenario mit höheren Zinsen errechnet die Notenbank einen hypothetischen noch deutlich höheren Nettoverlust bis zum Jahr 2033. Als Hauptszenario gilt indes der vermutete Nettoverlust von 100 Milliarden Pfund.

Die Zahlungen, die das Londoner Finanzministerium zum Ausgleich der Verluste leisten wird, verschlechtern nicht die mittelfristige Haushaltsplanung. 100 Milliarden Pfund Verlust waren in den letzten Budgetrechnungen des Office for Budget Responsibility für das Schatzamt schon enthalten.

Anders als im britischen Fall sind beim europäischen Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) keine direkten Ausgleichszahlungen der Staatshaushalte für Verluste geplant. Treten Verluste aus dem EZB-Kaufprogramm auf, reduzieren diese aber die Gewinne der Notenbanken des Eurosystems, darunter die Deutsche Bundesbank mit einem Anteil von etwa einem Viertel. Damit werden auch die Überweisungen der Notenbanken an die nationalen Haushalte geringer, so dass Verluste die Steuerzahler indirekt schon betreffen.